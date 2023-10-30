Vợ và con gái Lưu Đức Hoa hiếm hoi xuất hiện trong sự kiện, vẻ ngoài ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Mới đây, Chu Lệ Thiên - vợ của Lưu Đức Hoa và con gái xuất hiện tại một sự kiện. Chu Lệ Thiên mặc giản dị. Dù ở tuổi U60 nhưng cô vẫn giữ được vẻ trẻ đẹp, mặt không trang điểm nhưng làn da vẫn căng mịn, mái tóc đen thẳng.

Vợ Lưu Đức Hoa xuất thân là thiên kim tiểu thư của gia đình giàu có ở Malaysia. Cô từng tham gia cuộc thi nhan sắc của Malaysia và giành được vị trí Á hậu 1. Sau khi đoạt giải, Chu Lệ Thiên gia nhập showbiz với vai trò người mẫu ảnh. Cuối thập niên 1980, Chu Lệ Thiên quen biết Lưu Đức Hoa qua lời giới thiệu của bạn bè.

Người đẹp lựa chọn cuộc sống kín tiếng, lặng lẽ ở bên làm hậu phương, ủng hộ và giúp Lưu Đức Hoa trong nhiều năm. Đến năm 2008, cả hai bí mật đăng ký kết hôn ở Las Vegas (Mỹ) và chính thức công khai mối quan hệ một năm sau đó. Đến tháng 5/2012, cặp sao hạnh phúc chào đón con gái đầu lòng.

Những năm qua, cuộc sống hôn nhân của Lưu Đức Hoa luôn được giữ kín. Vợ con nam diễn viên sống kín tiếng, trong khi tài tử hiếm khi chia sẻ chuyện riêng tư. Khác với nhiều nghệ sĩ, "Thiên vương Hồng Kông" chưa từng đăng ảnh gia đình lên mạng. Vợ anh cũng không sử dụng mạng xã hội.

Dù chồng là ngôi sao nổi tiếng và sở hữu khối tài sản lớn, trong khi bản thân Chu Lệ Thiên có xuất thân là tiểu thư nhà giàu, nhưng cô có cuộc sống rất giản dị. Tiểu thư gốc Malaysia sau khi kết hôn chỉ tập trung lo nội trợ, chăm sóc con cái và chồng nghệ sĩ. Kém Lưu Đức Hoa 3 tuổi nhưng Chu Lệ Thiên có phần già dặn hơn "ông xã" bởi phong cách đơn giản hay gương mặt không son phấn cùng vóc dáng thừa cân.