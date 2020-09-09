‘Thượng Cổ Tình Ca’: Bom tấn cổ trang sẽ phát sóng lần đầu tại Việt Nam trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang

Bom tấn cổ trang ‘Thượng Cổ Tình Ca’ của Huỳnh Hiểu Minh sẽ phát sóng lần đầu tiên tại Việt Nam trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang vào tháng 10 tới đây.

Bộ phim truyền hình cổ trang “Thượng Cổ Tình Ca” được chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình “Từng Thề Ước” của nhà văn nổi tiếng Đồng Hoa. Đây là một trong số ít những bộ phim thần thoại của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ lấy đề tài thời thượng cổ.

'Thượng Cổ Tình Ca' được đánh giá là một trong những bộ phim cổ trang bom tấn của màn ảnh nhỏ Hoa ngữ

Bộ phim xoay quanh tình yêu khắc cốt ghi tâm giữa Mộc Thanh Mịch và chiến thần Xích Vân. Mộc Thanh Mịch xuất thân cao quý, tính cách lương thiện còn Xích Vân có tài năng hơn người, võ công vang danh thiên hạ. Mặc dù Mộc Thanh Mịch và Xích Vân yêu nhau sâu đậm nhưng anh trai của Thanh Mịch lại hứa gả nàng cho Lăng Vân Thịnh Luân. Xích Vân đưa Thanh Mịch bỏ trốn nhưng không thành. Cũng từ đây mối tình sâu đậm nhưng đẫm nước mắt của hai nhân vật chính bắt đầu.

Câu chuyện tình yêu của Xích Vân và Mộc Thanh Mịch lấy đi nước mắt của rất nhiều khán giả

Ngay từ khi còn trên kịch bản “Thượng Cổ Tình Ca” đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của khán giả yêu mến phim truyền hình Hoa ngữ. Ngoài kịch bản hay, bộ phim này có sự tham gia của dàn diễn viên nổi tiếng hàng đầu Cbiz như: Huỳnh Hiểu Minh, Tống Thiến, Thịnh Nhất Luân, La Vân Hi, Ngô Thiến… Không chỉ nội dung hay cùng dàn diễn viên xuất sắc, kỹ xảo của “Thượng Cổ Tình Ca” cũng được đánh giá rất cao.

Tạo hình chiến thần Xích Vân của nam diễn viên nổi tiếng Huỳnh Hiểu Minh nhận được cơn mưa lời khen của cộng đồng mạng

Sau một thời gian chờ đợi, bom tấn cổ trang “Thượng Cổ Tình Ca” sẽ chính thức được phát tại Việt Nam trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang vào tháng 10 tới đây. Hy vọng rằng với sự đầu tư hoành tráng, “Thượng Cổ Tình Ca” sẽ trở thành một trong những bộ phim truyền hình cổ trang đáng xem nhất trong thời gian sắp tới.

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