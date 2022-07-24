Thành viên nhóm nhạc T-Ara xin lỗi fan Việt Nam vì thay đổi lịch trình vào phút chót

Mới đây, ca sĩ Qri, Hyomin, Jiyeon và Eunjung của nhóm nhạc T-Ara đồng loạt đăng story trên trang cá nhân bằng tiếng Việt. Họ gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì không thể đến Hà Nội biểu diễn như dự kiến.

Trưa ngày 24/7, thành viên của nhóm nhạc T-Ara cùng đăng tải loạt story bằng tiếng Việt trên Instagram cá nhân xác nhận thông tin T-ara không đến Việt Nam. Theo đó, Qri chia sẻ: “Thật tệ… Tôi không thể gặp các bạn hôm nay. Hẹn gặp các bạn lần sau. Tôi nhớ những người bạn Việt Nam của tôi”.

Theo lịch trình được công bố trước đó, T-ara đã nhận được lời mời biểu diễn tại sự kiện VIKO30 vào tối ngày 24/7 Ảnh: Internet

Trong khi đó, người đẹp Hyomin đăng ảnh fan Việt với loạt bóng bay vàng (màu đại diện của nhóm) và bày tỏ sự tiếc nuối: “Xin lỗi… Chúng tôi cũng đã chờ đợi rất lâu rồi. Mình nhớ các bạn”.

Các thành viên T-ara đăng story xin lỗi fan hâm mộ Việt Nam vì lỡ hẹn Ảnh: Internet

Jiyeon cũng bày tỏ rằng cô rất nhớ người hâm mộ Việt, nữ ca sĩ viết: “Xin lỗi, tôi nhớ các bạn. Mong là sẽ sớm đến ngày chúng ta gặp nhau. Lúc nào cũng muốn cảm ơn các bạn”.

Những ngày gần đây, thông tin một sự kiện Việt - Hàn mời T-ara và loạt sao xứ kim chi đến Hà Nội biểu diễn gây xôn xao dư luận. Theo lịch trình được công bố trước đó, T-ara đã nhận được lời mời biểu diễn tại sự kiện VIKO30 vào tối ngày 24/7. Tuy nhiên, cho tới tận ngày 23/7, phía ban tổ chức Việt Nam và T-ara vẫn chưa chốt được những vấn đề liên quan đến buổi biểu diễn và ký kết hợp đồng, bao gồm cả lịch trình cụ thể và giờ bay. Thậm chí các bài hát trình diễn cũng chưa được nhóm xác nhận.

Việc T-ara lỡ hẹn với Việt Nam đã làm người hâm mộ không khỏi hụt hẫng Ảnh minh họa: Internet

Việc T-ara lỡ hẹn với Việt Nam đã làm người hâm mộ không khỏi hụt hẫng, các thành viên của T-ara cũng đã thể hiện sự tiếc nuối về sự kiện lần này.

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