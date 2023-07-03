Sắc vóc tuổi 50 của diva nổi tiếng từng có chồng cặp kè với Á hậu Hồng Kông

Ở tuổi 50, sự nghiệp giải trí không hề có dấu hiệu chững lại. Cô vừa nhận giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong 2023. Vào tháng 7, cô dự kiến khởi động chuỗi show diễn solo lần thứ 11 You and Mi World Tour Concert 2023.

Bước chân vào showbiz từ năm 16 tuổi, đến nay đã gần 35 năm trôi qua, Trịnh Tú Văn trong mắt công chúng vẫn là mỹ nhân quyến rũ, thường xuất hiện với những kiểu tóc sành điệu, đôi lông mày hoàn hảo và khí chất tự tin đáng kinh ngạc.

Trên Instagram, nữ ca sĩ sinh năm 1972 thường xuyên chia sẻ những món ăn yêu thích, từ mì bò mặn đến khoai tây chiên giòn. Theo The Straits Times trong Lễ hội Thuyền Rồng truyền thống của Trung Quốc năm 2022, cô đăng bài về món bánh bao, tiết lộ hiếm khi từ chối đồ ăn, miễn là tập thể dục hàng ngày.

Trịnh Tú Văn chia sẻ cô tập trung xây dựng chế độ chăm sóc sức khỏe về cả thể chất lẫn tinh thần khoa học và lành mạnh. Những năm qua, Trịnh Tú Văn áp dụng cách tiếp cận linh hoạt hơn đối với thực phẩm, giải phóng bản thân khỏi các chế độ ăn kiêng hà khắc.

Trở lại năm 2020, cô chỉ cho người hâm mộ mẹo giảm cân hiệu quả: ăn khoai lang tím nấu chín trong tủ lạnh. Cô giải thích việc để khoai lang nấu chín trong tủ lạnh qua đêm và hâm nóng trước khi ăn tạo ra chất kháng tinh bột, giúp lượng calo hấp thụ vào cơ thể thấp hơn.

Diva Trịnh Tú Văn

'Trên thực tế, bạn cũng có thể làm điều này với cơm trắng. Nếu bạn thích ăn nhiều hơn, bạn có thể sử dụng phương pháp này', cô nói với Today Online.

Trong cuộc phỏng vấn về bộ phim Blind Detective (2013), Trịnh Tú Văn thẳng thắn đề cập đến những tin đồn rộ lên vào năm 2005 liên quan đến cuộc chiến chống lại chứng trầm cảm. Cô tiết lộ chứng rối loạn cảm xúc khiến cô tự cô lập, dằn vặt trong những vấn đề nội tâm chưa được giải quyết. Cô còn tạm dừng đóng phim vì tình trạng bất ổn.

Nhiều người bạn khuyên nữ diễn viên sống tích cực và để mọi chuyện trôi qua. Tuy nhiên, mấu chốt để thực sự thoát khỏi trầm cảm là đào sâu vào tìm hiểu những xung đột nội tâm sâu xa, từ đó xác định những cảm xúc tiêu cực dai dẳng không thể đơn giản gạt sang một bên.

Trịnh Tú Văn và Hứa Chí An

Được biết, diva Trịnh Tú Văn là vợ của Hứa Chí An. Cặp đôi đã có gần 30 năm bên nhau và trải qua vô vàn sóng gió trước khi tổ chức đám cưới vào năm 2013. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi vẫn chưa có con chung nhưng luôn xuất hiện với hình ảnh hạnh phúc trước công chúng. Bạn bè đồng nghiệp cũng nhận định, Hứa Chí An là người thương yêu và trân trọng “bà xã”.

Ảnh minh họa: Internet

Hôn nhân viên mãn của Trịnh Tú Văn khiến đồng nghiệp, bạn bè trầm trồ ngưỡng mộ bởi đã có trái ngọt sau gần 20 năm hợp-tan. Tuy nhiên, vào ngày 16/4/2019, hình ảnh Hứa Chí An thân mật và âu yếm Á hậu Hồng Kong Huỳnh Tâm Dĩnh trong xe ô tô bị phát tán đã khiến chuyện tình như cổ tích giữa anh và diva Trịnh Tú Văn sụp đổ trong lòng công chúng.

Thế nhưng vào năm 2019, cô đã hàn gắn tình cảm với chồng Hứa Chí An sau bê bối ngoại tình cùng Á hậu Hong Kong Hoàng Tâm Dĩnh.