Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương

Chệch Quỹ Đạo trước đó được dự đoán sẽ là một đối thủ nặng ký của Thần Ẩn, thế mà lại khiến nhiều khán giả thất vọng.

Tối 14/12, bộ phim Chệch Quỹ Đạo do Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất đóng chính đã lên sóng đọc quyền trên nền tảng Youku. Sau vài tập đầu, bộ phim thu về thành tích thấp thảm thương dù trước đó được khán giả vô cùng kỳ vọng. Tối 14/12, bộ phim Chệch Quỹ Đạo do Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất đóng chính đã lên sóng đọc quyền trên nền tảng Youku. Bộ phim thu về thành tích thấp thảm thương dù trước đó được khán giả vô cùng kỳ vọng. Theo đó, nhiệt độ phim trên nền tảng Youku đạt 2700 điểm nhiệt, đây là một con số khá thấp bởi thường những bộ phim hiện đại, không có lưu lượng nhưng nhiệt độ ngày đầu lên sóng cũng đạt khoảng 5000-6000 điểm nhiệt. Chỉ số Datawin của phim không đủ lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Bảng Maoyan phim cũng chỉ xếp cuối cùng ở vị trí 30.

Chưa dừng lại ở đó, Chệch Quỹ Đạo chỉ ghi nhận duy nhất 1 quảng cáo xuyên suốt các tập đầu tiên lên sóng. Đây được xem là phim ngôn tình có thành tích tệ bậc nhất trong năm 2023 vừa qua, đặc biệt với dàn nam nữ chính vốn không hề "vô danh". hệch Quỹ Đạo chỉ ghi nhận duy nhất 1 quảng cáo xuyên suốt các tập đầu tiên lên sóng. Dù thành tích thảm hại nhưng sự xuất hiện của Lưu Hạo Tồn với nhan sắc trong sáng, thanh thuần, thiết lập nữ chính là người bình thường lại khiến khán giả khá hài lòng. Mỹ nữ họ Lưu được ví như một “làn gió mới” cho phim truyền hình Cbiz. Ngoài ra, một bộ phận nhận xét diễn xuất của dàn diễn viên rất tự nhiên và không có những góc quay "chết chóc" trong phim. Hình ảnh, màu sắc phim cũng rất hài hòa, bắt mắt, ngôn tình nhưng vẫn khá thực tế.

Một bộ phận nhận xét diễn xuất của dàn diễn viên rất tự nhiên và không có những góc quay "chết chóc" trong phim. Được biết, Chệch Quỹ Đạo được chuyển thể từ tiểu thuyết của Priest, kể về Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn thủ vai) - một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, có tính cách kiêu ngạo và hống hách. Sau một tai nạn xe, cô "xuyên không" đến một thế giới khác, ở thời điểm 6 năm trước so với hiện tại. Tại đây, Hiểu Viện trở thành một cô gái nghèo khổ, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống xa hoa trước đó. May mắn thay, cô gặp được Kỳ Liên (Lâm Nhất thủ vai) - chàng trai thông minh, ấm áp. Anh giúp cô trở thành con người tốt hơn, cũng như dần dần tìm được đường về nhà.

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Ly Tâm Lực đã tung bộ ảnh đầy ngôn tình của cặp đôi Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất để tuyên truyền cho bộ phim.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phim-moi-cua-luu-hao-ton-va-lam-nhat-gay-that-vong-voi-khan-gia-thanh-tich-thap-tham-thuong-638239.html