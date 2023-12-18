Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương

Sao quốc tế 18/12/2023 09:45

Chệch Quỹ Đạo trước đó được dự đoán sẽ là một đối thủ nặng ký của Thần Ẩn, thế mà lại khiến nhiều khán giả thất vọng.

Tối 14/12, bộ phim Chệch Quỹ Đạo do Lưu Hạo TồnLâm Nhất đóng chính đã lên sóng đọc quyền trên nền tảng Youku. Sau vài tập đầu, bộ phim thu về thành tích thấp thảm thương dù trước đó được khán giả vô cùng kỳ vọng.

Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương - Ảnh 1
Tối 14/12, bộ phim Chệch Quỹ Đạo do Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất đóng chính đã lên sóng đọc quyền trên nền tảng Youku.
Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương - Ảnh 2
Bộ phim thu về thành tích thấp thảm thương dù trước đó được khán giả vô cùng kỳ vọng.

Theo đó, nhiệt độ phim trên nền tảng Youku đạt 2700 điểm nhiệt, đây là một con số khá thấp bởi thường những bộ phim hiện đại, không có lưu lượng nhưng nhiệt độ ngày đầu lên sóng cũng đạt khoảng 5000-6000 điểm nhiệt. Chỉ số Datawin của phim không đủ lọt vào top 10 của bảng xếp hạng. Bảng Maoyan phim cũng chỉ xếp cuối cùng ở vị trí 30.

Chưa dừng lại ở đó, Chệch Quỹ Đạo chỉ ghi nhận duy nhất 1 quảng cáo xuyên suốt các tập đầu tiên lên sóng. Đây được xem là phim ngôn tình có thành tích tệ bậc nhất trong năm 2023 vừa qua, đặc biệt với dàn nam nữ chính vốn không hề "vô danh".

Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương - Ảnh 3
hệch Quỹ Đạo chỉ ghi nhận duy nhất 1 quảng cáo xuyên suốt các tập đầu tiên lên sóng.

Dù thành tích thảm hại nhưng sự xuất hiện của Lưu Hạo Tồn với nhan sắc trong sáng, thanh thuần, thiết lập nữ chính là người bình thường lại khiến khán giả khá hài lòng. Mỹ nữ họ Lưu được ví như một “làn gió mới” cho phim truyền hình Cbiz. Ngoài ra, một bộ phận nhận xét diễn xuất của dàn diễn viên rất tự nhiên và không có những góc quay "chết chóc" trong phim. Hình ảnh, màu sắc phim cũng rất hài hòa, bắt mắt, ngôn tình nhưng vẫn khá thực tế.

Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương - Ảnh 4

Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương - Ảnh 5

 

Phim mới của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất gây thất vọng với khán giả, thành tích thấp thảm thương - Ảnh 6
Một bộ phận nhận xét diễn xuất của dàn diễn viên rất tự nhiên và không có những góc quay "chết chóc" trong phim.

Được biết, Chệch Quỹ Đạo được chuyển thể từ tiểu thuyết của Priest, kể về Giang Hiểu Viện (Lưu Hạo Tồn thủ vai) - một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, có tính cách kiêu ngạo và hống hách. Sau một tai nạn xe, cô "xuyên không" đến một thế giới khác, ở thời điểm 6 năm trước so với hiện tại. Tại đây, Hiểu Viện trở thành một cô gái nghèo khổ, trái ngược hoàn toàn với cuộc sống xa hoa trước đó. May mắn thay, cô gặp được Kỳ Liên (Lâm Nhất thủ vai) - chàng trai thông minh, ấm áp. Anh giúp cô trở thành con người tốt hơn, cũng như dần dần tìm được đường về nhà.

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Ly Tâm Lực đã tung bộ ảnh đầy ngôn tình của cặp đôi Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất để tuyên truyền cho bộ phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Hạo Tồn Lâm Nhất sao Hoa ngữ cbiz tin tức sao Hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn công khai 'yêu đương' cùng 'nam thần thanh xuân', gây sốt cộng đồng mạng

'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn công khai 'yêu đương' cùng 'nam thần thanh xuân', gây sốt cộng đồng mạng

Phim của Lưu Hạo Tồn và Tống Uy Long bị gỡ sau 10 ngày công chiếu vì lý do này

Phim của Lưu Hạo Tồn và Tống Uy Long bị gỡ sau 10 ngày công chiếu vì lý do này

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do?

Thất Căn Tâm Giản của 'người tình màn ảnh' Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Tồn chính thức khai máy, netizen lo lắng cho an nguy của phim vì một lý do?

Ly Tâm Lực của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn tung poster chính thức nhân vật, netizen phấn khích trước visual nhan sắc 'nhân đôi'

Ly Tâm Lực của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn tung poster chính thức nhân vật, netizen phấn khích trước visual nhan sắc 'nhân đôi'

Triệu Lộ Tư cạnh tranh gay gắt với Lưu Hạo Tồn cho vị trí mới trong mắt đạo diễn Trương Nghệ Mưu, ai sẽ dành phần thắng?

Triệu Lộ Tư cạnh tranh gay gắt với Lưu Hạo Tồn cho vị trí mới trong mắt đạo diễn Trương Nghệ Mưu, ai sẽ dành phần thắng?

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 8 giờ 50 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 8 giờ 53 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 8 giờ 55 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 8 giờ 58 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 13 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 9 giờ 58 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 10 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều