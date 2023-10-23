Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đúng chuẩn 'cặp đôi ngôn tình' xé sách bước ra trong loạt ảnh quảng bá phim Ly Tâm Lực

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Ly Tâm Lực đã tung bộ ảnh của cặp đôi Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất tham gia chương trình Xin Chào Thứ 7 để tuyên truyền cho bộ phim.

Có thể thấy, Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất đều sở hữu visual sắc vóc cực phẩm. Đặc biệt, chiều cao chênh lệch của cả 2 khi nam chính cao hơn nữ chính một cái đầu đúng chuẩn cặp đôi ngôn tình xé sách bước ra. Nhiều khán giả vô cùng háo hức mong chờ màn kết hợp ngập tràn chemistry ngọt ngào của cả 2 khi dự án lên sóng.

Ly Tâm Lực được chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch Quỹ Đạo của Priest. Nội dung về cô nàng Khương Hiểu Nguyên (Lưu Hạo Tồn) từ một thiên kim tiểu thư giàu có, với gia sản kết xù bỗng một ngày lại không còn gì trong tay. Cùng một thân xác nhưng cô phải sống hai số phận khác biệt vì bị ảnh hưởng của sự chênh lệch quỹ đạo.

Trong suốt thời gian khó khăn để tìm kiếm cuộc sống phù hợp thì Khương Hiểu Nguyên luôn được sự trợ giúp của Kỳ Liên (Lâm Nhất). Anh đã giúp Khương Hiểu Nguyên biết được cuộc sống song song tồn tại do ảnh hưởng từ cuộc thí nghiệm khoa học kì lạ. Kỳ Liên đã hỗ trợ cô vượt qua nhiều lần kiểm tra cơ thể bất ổn trong phòng thí nghiệm, họ cùng nhau vượt qua nhiều thách thức của vận mệnh, của quy luật tự nhiên để rồi cuối cùng họ trưởng thành, có được một tình yêu đẹp đẽ.

Hiện tại, có nhiều nguồn tin Ly Tâm Lực do Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 11 tới. Các khán giả tiếp tục hóng đợi thông tin chính thức từ phía đoàn phim.