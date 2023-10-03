'Cặp đôi thanh xuân' Thẩm Nguyệt và Lâm Nhất 'tái hợp' duyên phận trong Thất Tiếu

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Thất Tiếu (tạm dịch: Bật Cười) do Tencent Video sản xuất đã chính thức khai máy, dự kiến có khoảng 30 tập. Theo đó, đoàn phim công bố Lâm Nhất và Thẩm Nguyệt trở thành nam nữ chính của bộ phim. Trong loạt ảnh của buổi khai máy, Thẩm Nguyệt và Lâm Nhất khiến dân tình vô cùng thích thú vì sự chênh lệch chiều cao đúng chuẩn visual nam nữ chính ngôn tình xé sách bước ra. Chính vì thế, nhiều khán giả vô cùng háo hức trước màn kết hợp này.

Được biết, Thẩm Nguyệt và Lâm Nhất đều từng gây ấn tượng với những dự án thanh xuân vườn trường. Thẩm Nguyệt được mệnh danh ‘Nữ thần thanh xuân thế hệ mới’ nhờ các vai trong Gửi Thời Thanh Xuân Ngây Thơ Tươi Đẹp, Vườn Sao Băng 2018,… Còn Lâm Nhất cũng là ‘nam thần’ dòng phim thanh xuân với tác phẩm tiêu biểu Gửi Thời Thanh Xuân Ấm Áp Của Chúng Ta.

Bên cạnh đó, dự án Thất Tiếu cũng đánh dấu màn tái hợp Thẩm Nguyệt và Lâm Nhất sau dự án điện ảnh Người Bạn Một Tuần. Với visual tràn ngập khí chất thanh xuân của cặp đôi hứa hẹn sẽ có màn kết hợp bùng nổ khi dự án lên sóng.

Thất Tiếu có nội dung kể về một nữ diễn viên talkshow Cố Dật (Thẩm Nguyệt). Ban ngày cô làm cho tạp chí, ban đêm dẫn talkshow với mong muốn có thể khiến cho tất cả khán giả đều cười. Vào một ngày, khán giả có tên Lương Đại Văn (Lâm Nhất) xuất hiện ở hàng ghế đầu, dù làm cách nào anh ta cũng không cười, khiến Cố Dật vô cùng bực bội. Chính vì thế, Cố Dật quyết tâm phải làm cho người đó cười cho bằng được.

Cũng từ đó, mối tình hài hước lãng mạn giữa người phụ nữ hài hước, vui tính cùng người đàn ông lạnh lùng bắt đầu. Bên cạnh đó, bộ phim cũng kể về một nhóm thanh niên làm việc ở Thượng Hải, được xoa dịu và truyền cảm hứng mạnh mẽ qua những buổi talkshow.