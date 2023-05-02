Ly Tâm Lực của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn tung poster chính thức nhân vật, netizen phấn khích trước visual nhan sắc 'nhân đôi'

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin đoàn phim Ly Tâm Lực của Lâm Nhất và Lưu Hạo Tồn đã chính thức mở Weibo, tung poster đầu tiên giới thiệu nhân vật. Những hình ảnh này đã khiến netizen ‘đứng ngồi không yên’ vì nhan sắc lẫn độ đẹp đôi của hai diễn viên chính. Trong phim này, khán giả sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng ‘visual nhan sắc nhân đôi’ với sự kết ‘Mưu nữ lang’ sẽ đóng cặp với ‘nam thần thanh xuân’.

Trong loạt poster, ngoài khí chất nam thần của Lâm Nhất thì nhan sắc quyến rũ của Lưu Hạo Tồn là điểm sáng của bộ phim. Nữ diễn viên trẻ được dân mạng dành nhiều lời khen cho nhan sắc vừa mang phần thanh thuần, trong trẻo, vừa lung linh, huyền ảo. Một chi tiết khá thú vị khi nữ chính xuyên không từ 2025 về 7 năm trước, đây là tình tiết có phần bất ngờ vì lệnh cấm từ Quảng Điện cho dòng phim xuyên không những năm gần đây. Trước đó, khả năng tương tác ngọt ngào của cả hai cũng khiến người xem phấn khích, kỳ vọng sẽ lấy lại thiện cảm cho Lưu Hạo Tồn sau nhiều lùm xùm về đời tư.

Lưu Hạo Tồn đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Khi học năm thứ hai, Hạo Tồn được Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền cho hãng phim của ông. Từ đây, Lưu Hạo Tồn mang danh ‘Mưu nữ lang’, được vị đạo diễn lớn hết mực nâng đỡ.

Lâm Nhất là diễn viên, người mẫu người Trung Quốc. Nam diễn viên chính thức ra mắt khán giả với vai trò diễn viên trong các bộ phim truyền hình Đảo Hy Vọng (2017). Mãi đến năm 2019 thì tên tuổi của anh mới thực sự bùng nổ được nhiều người quan tâm đến. Vai diễn Cố Vị Dịch do Lâm Nhất đảm nhận trong tác Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta, khiến biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ phải thổn thức.

Ly Tâm Lực được chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch quỹ đạo của Priest. Nội dung về cô nàng Khương Hiểu Nguyên (Lưu Hạo Tồn) từ một thiên kim tiểu thư giàu có, với gia sản kết xù bỗng một ngày lại không còn gì trong tay. Cùng một thân xác nhưng cô phải sống hai số phận khác biệt vì bị ảnh hưởng của sự chênh lệch quỹ đạo.

Trong suốt thời gian khó khăn để tìm kiếm cuộc sống phù hợp thì Khương Hiểu Nguyên luôn được sự trợ giúp của Kỳ Liên (Lâm Nhất). Anh đã giúp Khương Hiểu Nguyên biết được cuộc sống song song tồn tại do ảnh hưởng từ cuộc thí nghiệm khoa học kì lạ. Kỳ Liên đã hỗ trợ cô vượt qua nhiều lần kiểm tra cơ thể bất ổn trong phòng thí nghiệm, họ cùng nhau vượt qua nhiều thách thức của vận mệnh, của quy luật tự nhiên để rồi cuối cùng họ trưởng thành, có được một tình yêu đẹp đẽ.