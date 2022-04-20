PHIM HOA NGỮ THÁNG 4: Loạt phim gây thất vọng vì nội dung sai quảng cáo, diễn viên vô cảm, rating lẹt đẹt

“Đặc chiến vinh diệu” là bộ phim đánh dấu sự hợp tác của nam thần Dương Dương và Lý Nhất Đồпg. Cứ tưởng Dương Dương tham gia phim nào, phim đó sẽ hot, nhưng “Đặc chiến vinh diệu” chỉ có rating lẹt đẹt 0,7% dù được quảng сáo trên nhiều phương diện.

Không những vậy “Đặc chiến vinh diệu” còn phải chịu những chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng. Netizen xứ Trung cho rằng kịch bản phim quá tệ, khai thác hời hợt, còn Dương Dương đơ toàn tập trong bộ phim này, biểu cảm gượng gạo của nam thần này khiến khán giả phát chán. Nữ chính thì dường như chưa tìm hiểu sâu về vai diễn của mình nên có nhiều nét diễn cứ sai sai, khiến khán giả không biết là họ đang xem сái gì.

Cư dân mạng còn đặt ra nghi vấn, không biết Dương Dương trong phim mới “Thả Thí Thiên Hạ” có khá khẩm hơn “Đặc chiến vinh diệu” hay không? Vì “Thả Thí Thiên Hạ” mới vừa lên sóng 8 tập đầu, tương tác giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương được cho là không tốt. Trong những tập đầu, nhân vật của họ chưa phải người yêu, đồng bọn cùng hành hiệp trượng nghĩa. Do đó, lời thoại và cách diễn của hai diễn viên gồng cứng, khiến người xem có cảm giác kịch.