PHIM HOA NGỮ THÁNG 4: Loạt phim gây thất vọng vì nội dung sai quảng cáo, diễn viên vô cảm, rating lẹt đẹt

Sao quốc tế 20/04/2022 13:50

“Đặc chiến vinh diệu” và “Sơn hà nguyệt minh” đang là 2 bộ phim có rating thấp nhất bảng xếp hạng tỷ suất người xem tháng 4 dù tập hợp những diễn viên đình đám tham gia.

 

Đặc chiến vinh diệu

PHIM HOA NGỮ THÁNG 4: Loạt phim gây thất vọng vì nội dung sai quảng cáo, diễn viên vô cảm, rating lẹt đẹt - Ảnh 1
Dương Dương trong Đặc chiến vinh diệu - Ảnh: Internet

“Đặc chiến vinh diệu” là bộ phim đánh dấu sự hợp tác của nam thần Dương Dương và Lý Nhất Đồпg. Cứ tưởng Dương Dương tham gia phim nào, phim đó sẽ hot, nhưng “Đặc chiến vinh diệu” chỉ có rating lẹt đẹt 0,7% dù được quảng сáo trên nhiều phương diện.

Không những vậy “Đặc chiến vinh diệu” còn phải chịu những chỉ trích nặng nề từ cư dân mạng. Netizen xứ Trung cho rằng kịch bản phim quá tệ, khai thác hời hợt, còn Dương Dương đơ toàn tập trong bộ phim này, biểu cảm gượng gạo của nam thần này khiến khán giả phát chán. Nữ chính thì dường như chưa tìm hiểu sâu về vai diễn của mình nên có nhiều nét diễn cứ sai sai, khiến khán giả không biết là họ đang xem сái gì.

Cư dân mạng còn đặt ra nghi vấn, không biết Dương Dương trong phim mới “Thả Thí Thiên Hạ” có khá khẩm hơn “Đặc chiến vinh diệu” hay không? Vì “Thả Thí Thiên Hạ” mới vừa lên sóng 8 tập đầu, tương tác giữa Triệu Lộ Tư và Dương Dương được cho là không tốt. Trong những tập đầu, nhân vật của họ chưa phải người yêu, đồng bọn cùng hành hiệp trượng nghĩa. Do đó, lời thoại và cách diễn của hai diễn viên gồng cứng, khiến người xem có cảm giác kịch.

PHIM HOA NGỮ THÁNG 4: Loạt phim gây thất vọng vì nội dung sai quảng cáo, diễn viên vô cảm, rating lẹt đẹt - Ảnh 2
Dương Dương trong Thả thí thiên hạ - Ảnh: Internet

 

Sơn hà nguyệt minh

PHIM HOA NGỮ THÁNG 4: Loạt phim gây thất vọng vì nội dung sai quảng cáo, diễn viên vô cảm, rating lẹt đẹt - Ảnh 3
Sơn hà nguyệt minh - Ảnh: Internet

“Sơn hà nguyệt minh” còn ghi nhận rating tệ hơn cả “Đặc chiến vinh diệu”, khi chỉ đạt được tỷ suất người xem là 0.45%, mặc dù bộ phim này có sự tham gia của nam tài tử Phùng Thiệu Phong, Dĩnh Nhi, Thành Nghị,… Toàn diễn viên máu mặt, được đánh giá cao về diễn xuất xuất hiện trong bộ phim, thế nhưng bộ phim cũng không chiếm được tình cảm của khán giả.

CĐM thậm chí còn kêu gọi tẩy chay “Sơn hà nguyệt minh” vì cho rằng bộ phim quảng сáo không chân thực, rõ ràng nói là phim truyền hình dã sử thế nhưng khi xem thì toàn chuyện tình yêu. Lời thoại của nhân vật thì sến súa, dài dòng, không phù hợp với bối cảnh cổ trang, làm khán giả vô cùng thất vọng.

Netizen còn nhắn nhủ đến ban kiểm duyệt phim hãy chọn lọc phim kỹ hơn, mang đến cho khán giả những bộ phim hay và ý nghĩa, thay vì chỉ toàn phim thần tượng vô hồn vô cảm.

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