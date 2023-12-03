Phạm Băng Băng tự tin để mặt mộc xuống phố, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Dù không trang điểm nhưng nhan sắc trẻ đẹp cùng phong cách ăn mặc thời thượng của Phạm Băng Băng luôn trở thành tâm điểm ngắm nhìn của công chúng.

Phạm Băng Băng luôn là hình mẫu cho những người đẹp phương Đông. Nữ diễn viên luôn được nhận xét trẻ hơn tuổi rất nhiều, và thực tế đã chứng minh điều đó, khi Phạm Băng Băng xuất hiện trên phố với mặt không trang điểm, bạn sẽ không nhận ra cô đã ở tuổi trung niên, thậm chí là ngoại hình của sao nữ họ Phạm như một cô gái 20 tuổi. Trong ảnh, sau khi khoác lên chiếc áo choàng này, cả người Phạm Băng Băng tràn ngập khí chất. Không có gì ngạc nhiên việc cư dân mạng rất phấn khích khi thấy cô ấy như thế này. Vậy nên, Phạm Băng Băng không chỉ có những ưu điểm nhất định về hình thể mà còn có khí chất cao quý.

Tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các "hợp đồng âm dương". Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu Nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận vẫn phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt 5 năm qua.

Sau 5 năm từ scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng vẫn không thể trở lại hoạt động nghệ thuật tại thị trường Trung Quốc. Có những tin đồn cho rằng cô nằm trong danh sách đen của các nghệ sĩ bị cấm hoạt động vĩnh viễn. Để duy trì danh tiếng và kiếm sống, trong thời gian gần đây, Phạm Băng Băng đã chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang thị trường giải trí quốc tế và kinh doanh mỹ phẩm. Trong suốt từ đầu năm đến nay, Phạm Băng Băng đã có một hoạt động sôi nổi. Cô đã gây ấn tượng mạnh tại các sự kiện lớn trong ngành điện ảnh trên thế giới như Oscar, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Berlin và các tuần lễ thời trang. Nữ diễn viên cũng đã đánh dấu sự trở lại trong lĩnh vực điện ảnh thông qua bộ phim Lục dạ (Green Night), trong đó cô đảm nhận vai chính cùng với Lee Joo Young.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/pham-bang-bang-tu-tin-e-mat-moc-xuong-pho-nhan-sac-ra-sao-ma-gay-bao-khap-coi-mang-634895.html