Phạm Băng Băng khoe mặt mộc ở tuổi U50, rục rịch kế hoạch trở lại sau bê bối trốn thuế

Mới đây, Phạm Băng Băng bất ngờ đăng tải loạt hình chụp cận cảnh mặt mộc của cô lên mạng xã hội.

Mới đây, gương mặt không trang điểm của Phạm Băng Băng đã gây ấn tượng với làn da mịn màng, căng bóng không tỳ vết. Dù đã vượt qua tuổi 40, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Điều này khiến nhiều người tò mò về bí quyết chăm sóc da của cô. Bên cạnh đó, minh tinh Hoàn Châu cách cách cách cũng được nhận thấy có một hình dáng gầy gò hơn so với trước đây, với gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng. Trong một bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên đang thực hiện bài tập thể dục, với vết mồ hôi trên khuôn mặt.

Trước đó, vào tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các "hợp đồng âm dương". Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu Nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận vẫn phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt 5 năm qua.

Sau 5 năm từ scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng vẫn không thể trở lại hoạt động nghệ thuật tại thị trường Trung Quốc. Có những tin đồn cho rằng cô nằm trong danh sách đen của các nghệ sĩ bị cấm hoạt động vĩnh viễn. Để duy trì danh tiếng và kiếm sống, trong thời gian gần đây, Phạm Băng Băng đã chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang thị trường giải trí quốc tế và kinh doanh mỹ phẩm. Trong suốt từ đầu năm đến nay, Phạm Băng Băng đã có một hoạt động sôi nổi. Cô đã gây ấn tượng mạnh tại các sự kiện lớn trong ngành điện ảnh trên thế giới như Oscar, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Berlin và các tuần lễ thời trang. Nữ diễn viên cũng đã đánh dấu sự trở lại trong lĩnh vực điện ảnh thông qua bộ phim Lục dạ (Green Night), trong đó cô đảm nhận vai chính cùng với Lee Joo Young.

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