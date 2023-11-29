Phạm Băng Băng khoe mặt mộc ở tuổi U50, rục rịch kế hoạch trở lại sau bê bối trốn thuế

Sao quốc tế 29/11/2023 14:45

Mới đây, Phạm Băng Băng bất ngờ đăng tải loạt hình chụp cận cảnh mặt mộc của cô lên mạng xã hội.

Mới đây, gương mặt không trang điểm của Phạm Băng Băng đã gây ấn tượng với làn da mịn màng, căng bóng không tỳ vết. Dù đã vượt qua tuổi 40, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung. Điều này khiến nhiều người tò mò về bí quyết chăm sóc da của cô.

Bên cạnh đó, minh tinh Hoàn Châu cách cách cách cũng được nhận thấy có một hình dáng gầy gò hơn so với trước đây, với gương mặt nhỏ nhắn rõ ràng. Trong một bức ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên đang thực hiện bài tập thể dục, với vết mồ hôi trên khuôn mặt.

Phạm Băng Băng khoe mặt mộc ở tuổi U50, rục rịch kế hoạch trở lại sau bê bối trốn thuế - Ảnh 1Phạm Băng Băng khoe mặt mộc ở tuổi U50, rục rịch kế hoạch trở lại sau bê bối trốn thuế - Ảnh 2

Trước đó, vào tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các "hợp đồng âm dương". Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu Nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận vẫn phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt 5 năm qua.

Sau 5 năm từ scandal trốn thuế, Phạm Băng Băng vẫn không thể trở lại hoạt động nghệ thuật tại thị trường Trung Quốc. Có những tin đồn cho rằng cô nằm trong danh sách đen của các nghệ sĩ bị cấm hoạt động vĩnh viễn.

Phạm Băng Băng khoe mặt mộc ở tuổi U50, rục rịch kế hoạch trở lại sau bê bối trốn thuế - Ảnh 3Phạm Băng Băng khoe mặt mộc ở tuổi U50, rục rịch kế hoạch trở lại sau bê bối trốn thuế - Ảnh 4

Để duy trì danh tiếng và kiếm sống, trong thời gian gần đây, Phạm Băng Băng đã chuyển hướng phát triển sự nghiệp sang thị trường giải trí quốc tế và kinh doanh mỹ phẩm.

Trong suốt từ đầu năm đến nay, Phạm Băng Băng đã có một hoạt động sôi nổi. Cô đã gây ấn tượng mạnh tại các sự kiện lớn trong ngành điện ảnh trên thế giới như Oscar, Liên hoan phim Cannes, Liên hoan phim Berlin và các tuần lễ thời trang. Nữ diễn viên cũng đã đánh dấu sự trở lại trong lĩnh vực điện ảnh thông qua bộ phim Lục dạ (Green Night), trong đó cô đảm nhận vai chính cùng với Lee Joo Young.

'Đại hoa đán' Phạm Băng Băng 'bít cửa' tại quên nhà, liệu Angelababy có bị phong sát như đàn chị?

'Đại hoa đán' Phạm Băng Băng 'bít cửa' tại quên nhà, liệu Angelababy có bị phong sát như đàn chị?

Năm 2018, showbiz Trung Quốc rúng động trước thông tin Phạm Băng Băng trốn thuế, phải nộp phạt 883 triệu NDT.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Đại hoa đán' Phạm Băng Băng 'bít cửa' tại quên nhà, liệu Angelababy có bị phong sát như đàn chị?

'Đại hoa đán' Phạm Băng Băng 'bít cửa' tại quên nhà, liệu Angelababy có bị phong sát như đàn chị?

Phạm Băng Băng tung bộ ảnh thời trẻ, dù bị 'phong sát' nhưng vẫn nhận lời khen vì điều này

Phạm Băng Băng tung bộ ảnh thời trẻ, dù bị 'phong sát' nhưng vẫn nhận lời khen vì điều này

Lộ loạt 'cảnh nóng' đồng tính của Phạm Băng Băng với sao nữ Hàn nổi tiếng

Lộ loạt 'cảnh nóng' đồng tính của Phạm Băng Băng với sao nữ Hàn nổi tiếng

Dương Tử bất ngờ công bố 'hỷ tín' cùng 'em trai' Phạm Băng Băng khiến dân tình mừng rỡ

Dương Tử bất ngờ công bố 'hỷ tín' cùng 'em trai' Phạm Băng Băng khiến dân tình mừng rỡ

Chuyện tình kín tiếng của "nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng và bạn trai Quách Nham Phong

Chuyện tình kín tiếng của "nữ hoàng thảm đỏ" Phạm Băng Băng và bạn trai Quách Nham Phong

Từng dính 'cấm sóng' vì trốn thuế tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ được sức hút tại quốc tế

Từng dính 'cấm sóng' vì trốn thuế tại quê nhà, Phạm Băng Băng vẫn chứng tỏ được sức hút tại quốc tế

TIN MỚI NHẤT

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Hậu trường 17 phút trước
TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

Đời sống 20 phút trước
Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Đúng 5 ngày tới (20/7 - 24/7), Thần may mắn chỉ lối cho 3 con giáp đến kho vàng, vận thế phát tài phát lộc, cuộc sống phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 20 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Đời sống 38 phút trước
Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Thần Tài điểm 'sổ vàng' sau ngày 20/9/2026, 3 con giáp cuộc sống phát tài như 'chuột sa chĩnh gạo', phúc khí đầy nhà, công việc làm gì cũng thuận

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Hai 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Được Thần Tài độ mệnh, 3 con giáp vận may gia tăng chóng mặt, chuẩn bị tinh thần đón Quý Nhân, có cơ hội đổi đời trong tuần mới (21 đến 27/9/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 20/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sự nghiệp thăng tiến, Mão - Thân tiền hao của mất, công việc trắc trở trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều