'Đại hoa đán' Phạm Băng Băng 'bít cửa' tại quên nhà, liệu Angelababy có bị phong sát như đàn chị?

Khi dư luận tạm lắng, Phạm Băng Băng rục rịch tái xuất. Tuy nhiên, cô không còn chỗ đứng trong ngành, nói trắng ra là không ai dám hợp tác với nữ diễn viên vì Phạm Băng Băng có vết nhơ hình ảnh quá nghiêm trọng. Người đẹp Hoàn Châu Cách Cách chỉ có thể tham gia sự kiện quy mô nhỏ và kém đẳng cấp, trở thành gương mặt trang bìa của tạp chí quốc tế và kinh doanh mỹ phẩm.

Lùm xùm trốn thuế vào năm 2018 khiến đại hoa đán xứ tỷ dân - Phạm Băng Băng "rớt đài" giữa lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Ngôi sao được săn đón nhất nhì giới giải trí lúc đó bị phong sát ngầm 3 năm. Nữ diễn viên không được tham gia đóng phim hay xuất hiện ở các sự kiện nghệ thuật. Hàng loạt nhãn hàng cũng loại bỏ cô khỏi các chiến dịch quảng cáo.

Tuy nhiên, mọi cố gắng xây dựng lại sự nghiệp của Phạm Băng Băng đều bất thành. Kể cả khi tên tuổi của nữ nghệ sĩ oanh tạc thị trường giải trí quốc tế. Từ đầu năm 2023 đến nay, Phạm Băng Băng xuất hiện bùng nổ tại Oscar, liên hoan phim Cannes, liên hoan phim Berlin hay các tuần lễ thời trang danh tiếng thế giới. Dù vậy, cô vẫn bị "say no" ở thị trường quê nhà. Tại Trung Quốc, dư luận vẫn tẩy chay Phạm Băng Băng mạnh mẽ. Cơ quan quản lý văn hóa càng không cho nữ diễn viên cơ hội quay lại. Trên mặt báo khó tìm thấy một bài viết công khai nào về Phạm Băng Băng.

Thời gian qua, minh tinh sinh năm 1981 chuyển hướng hoạt động sang thị trường quốc tế, đặc biệt là Hollywood. Tuy nhiên, cô chưa thể nâng cao địa vị và danh tiếng của mình ở giới giải trí Âu Mỹ.

Ở kinh đô điện ảnh thế giới, Phạm Băng Băng chỉ là con bài truyền thông được thêm vào dự án, với mục đích giúp nhà sản xuất kiếm tiền ở Trung Quốc. Thực tế, cô thuộc hàng diễn viên phụ, được giao đóng những phân cảnh không mấy quan trọng trong tác phẩm. Dự án gần nhất Phạm Băng Băng đóng chính là Lục Dạ, do Hong Kong (Trung Quốc) sản xuất. Cô cho thấy quyết tâm quay lại màn ảnh khi bạo dạn, thử sức đóng cảnh nóng đồng tính với nữ diễn viên Lee Joo Young. Song, tác phẩm vẫn không được khán giả Trung Quốc đại lục đoái hoài.

Theo QQ, chưa rõ Angelababy bị cấm sóng bao lâu nhưng nhìn vào trường hợp của Phạm Băng Băng, nhiều chuyên gia cho biết hình phạt phong sát ngầm kết thúc không có nghĩa là minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) có thể tự do tung hoành trong showbiz như trước. Vợ cũ Huỳnh Hiểu Minh phải mất ít nhất vài năm, hoặc thậm chí lâu hơn để xây dựng lại hình ảnh, củng cố tình cảm trong lòng công chúng mới có thể dần lấy lại địa vị.