Lộ loạt 'cảnh nóng' đồng tính của Phạm Băng Băng với sao nữ Hàn nổi tiếng

Sao quốc tế 03/11/2023 14:45

Mới đây, loạt ảnh "cảnh nóng" trong phim mới của Phạm Băng Băng đang được cư dân mạng chia sẻ khắp khắp các diễn đàn.

Sau nhiều ồn ào tài chính trong nước, Phạm Băng Băng tự tìm kiếm cơ hội “trở mình” tại làng phim Hàn Quốc. Thời gian gần đây, nữ diễn viên nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả khi tham gia tuyến nhân vật đồng tính nữ trong tác phẩm Green night (Lục dạ).  

Vào ngày 2/11, mạng xã hội lan truyền các đoạn video ngắn xuất phát từ bộ phim Lục Dạ do Phạm Băng Băng và nữ diễn viên Lee Joo Young đóng chính. Đặc biệt, khán giả chú ý tới cảnh nóng giữa Phạm Băng Băng và đàn em kém 11 tuổi.

Lộ loạt 'cảnh nóng' đồng tính của Phạm Băng Băng với sao nữ Hàn nổi tiếng - Ảnh 1

Lục Dạ kể về một người phụ nữ Trung Quốc tên Tĩnh Hà bị người chồng Hàn Quốc bạo hành, chèn ép nhiều năm. Để bỏ trốn khỏi cuộc sống cơ cực, cô nhờ sự giúp đỡ của cô gái trẻ người Hàn Quốc, do nữ diễn viên Lee Joo Young đóng. Họ đã cùng nhau vượt qua khó khăn, rồi dần nảy sinh tình cảm.

Sina bình luận cảnh nóng đồng tính của Phạm Băng Băng trong Green Night không có nhiều tính nghệ thuật. Nữ diễn viên xuống sắc hơn so với thời trẻ, đồng thời khả năng tương tác của hai nữ diễn viên cũng không tốt.

Tuy nhiên, công chúng vẫn ghi nhận sự nỗ lực của Phạm Băng Băng khi cô không ngại thử thách bản thân trong những vai diễn khó, mang tính đột phá.

Lộ loạt 'cảnh nóng' đồng tính của Phạm Băng Băng với sao nữ Hàn nổi tiếng - Ảnh 2

Phạm Băng Băng sinh năm 1981, từng là "nữ hoàng thảm đỏ Trung Quốc", ngôi sao giải trí số một tại đất nước tỷ dân. Cô từng đứng nhất trong danh sách các ngôi sao kiếm tiền giỏi của Trung Quốc do Forbes công bố.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Phạm Băng Băng sụp đổ vào năm 2018, khi nữ diễn viên bị kết luận trốn thuế và phải nộp phạt gần 130 triệu USD. Sau đó, ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách bị cấm hoạt động nghệ thuật.

Lộ loạt 'cảnh nóng' đồng tính của Phạm Băng Băng với sao nữ Hàn nổi tiếng - Ảnh 3

Lee Joo Young là diễn viên kiêm người mẫu sinh năm 1992. Dù tham gia làng phim từ năm 2011, song nữ diễn viên chỉ thật sự để lại dấu ấn với khán giả nhờ vai diễn cô nàng đẹp trai trong tác phẩm truyền hình gây sốt một thời Tiên nữ cử tạ Kim Bok Joo (2016). 

Lộ loạt 'cảnh nóng' đồng tính của Phạm Băng Băng với sao nữ Hàn nổi tiếng - Ảnh 4

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