Phạm Băng Băng tiết lộ cảm thấy may mắn khi bị 'phong sát' sau lùm xùm trốn thuế

Nữ diễn viên từng nghĩ điều tồi tệ nhất là đã không đạt được những gì bản thân kỳ vọng trong giai đoạn đầu làm diễn viên. Tuổi 20 của bản thân chưa phải là thời điểm tôi đạt đến đỉnh cao với vai trò diễn viên. Khi đó, nữ diễn viên còn quá trẻ và hiểu biết tương đối nông cạn về mọi thứ xung quanh cũng như các nhân vật mà cô đã hóa thân.

Trong cuộc phỏng vấn tại Marina Bay Sands vào ngày 1/12, Phạm Băng Băng cho biết việc cô vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 4 năm do bê bối trốn thuế vừa là điều đáng tiếc nhưng cũng là may mắn.

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng đã ở ẩn sau bê bối trốn thuế năm 2018. Vụ việc khiến hàng loạt phim cô đã và dự định tham gia bị gác lại vô thời hạn. Tuy nhiên, bên cạnh điều đáng tiếc, Phạm Băng Băng nghĩ rằng giai đoạn đó cũng mang đến cho cô thời gian để tự suy ngẫm và nạp lại năng lượng làm nghề.

Khi được hỏi có ý định gia nhập thị trường Hàn Quốc hay không, Phạm Băng Băng cho biết có công ty quản lý hỗ trợ, nhưng việc học ngôn ngữ rất khó. Cô thừa hiểu làm việc ở nhiều thị trường đòi hỏi phải biết nhiều ngôn ngữ. Phạm Băng Băng thích sự khai thác đề tài đa dạng của điện ảnh Hàn Quốc.

Phạm Băng Băng cũng nghĩ rằng diễn xuất là công việc cần sự nỗ lực, theo đuổi liên tục do có những vai diễn chỉ dành cho diễn viên 30 - 50 tuổi. Thậm chí, nếu có sức khỏe, các diễn viên vẫn diễn xuất ở tuổi 80. Chính vì vậy, cô sẽ tận dụng thời gian còn lại của mình để bù đắp cho khoảng thời gian mình vắng bóng.

Ngoài ra, Phạm Băng Băng nói thêm từng mong muốn kết hôn ở tuổi 28 - 29 nhưng theo cô sau này phụ nữ Trung Quốc ngày càng sợ hôn nhân vì tỉ lệ ly hôn cao.

Phạm Băng Băng từng là một trong những diễn viên có sức ảnh hưởng hàng đầu tại Trung Quốc, cũng như quốc tế. Nhưng bê bối trốn thuế khiến sự nghiệp của cô xuống dốc. Nhiều phim có Phạm Băng Băng tham gia phải hoãn chiếu, thay diễn viên, hoặc dừng sản xuất.

Năm 2022, cô trở lại với phim The 355 (sản xuất năm 2019), nhưng hiệu ứng trên thị trường không quá tốt. Năm 2023, phim Green night có Phạm Băng Băng tham gia được ra mắt. Cô đóng vai một phụ nữ Trung Quốc nhập cư sống tại Hàn Quốc, gặp nhiều khó khăn, bị ngược đãi. 40% lời thoại của Phạm Băng Băng là tiếng Hàn.

Trong phim, nhân vật do Phạm Băng Băng đóng có tình cảm và cảnh nóng với một nhân vật nữ khác. Diễn viên nói đây không phải là chiêu để quảng bá, thu hút khán giả. Từ lâu, Phạm Băng Băng đã muốn thử sức với dạng vai này. Theo cô, tình yêu không có bất kỳ sự phân biệt nào.