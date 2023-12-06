Phạm Băng Băng đẹp mãn nhãn trong mọi tạo hình, trở thành tâm điểm khi được vinh danh "Biểu tượng điện ảnh" tại LHP Singapore

Phạm Băng Băng không hổ danh là 'nữ hoàng thảm đỏ' khi đã màn tái xuất đầy lộng lẫy tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore và nhanh chóng chiếm trọn “spotlight” trên các diễn đàn mạng xã hội. Cô tự tin diện những bộ cánh khá kén người mặc, thể hiện đẳng cấp bằng việc ghi điểm tuyệt đối với nhan sắc cùng khí chất "có 1 không 2".

Ngày đầu tiên xuất hiện, Phạm Băng Băng đầy trang nhã, sang trọng trong mẫu đầm đen Haute Couture của thương hiệu Stéphane Rolland. Thiết kế ôm sát body, cắt xẻ dọc hai bên eo và phần nơ to đính ở sau lưng giúp diện mạo của nữ diễn viên vừa quyến rũ, vừa ấn tượng. Nét cổ điển, thanh lịch được mỹ nhân 8x tô điểm thêm với mẫu tóc vấn thấp, rẽ ngôi giữa cùng chi tiết nhấn nhá phần tóc mai tạo kiểu. Dù bộ cánh có quá nhiều tiểu tiết, vô tình khiến thiết kế này trở nên khá kén người mặc nhưng có thể thấy, Phạm Băng Băng vẫn "cân đẹp" nhờ khí chất 'đại minh tinh' cùng sắc vóc hoàn hảo.

Phạm Băng Băng đầy trang nhã, sang trọng trong mẫu đầm đen Haute Couture của thương hiệu Stéphane Rolland.

Phạm Băng Băng vẫn "cân đẹp" nhờ khí chất 'đại minh tinh' cùng sắc vóc hoàn hảo.

Tạm biệt bộ cánh 'hầm hố', Phạm Băng Băng nhanh chóng 'biến hình' nổi bần bật với layout tràn ngập sắc đỏ tại tiệc thiết khách. Cô khoe vẻ đẹp đầy sang trọng, thướt tha trong trang phục màu đỏ ánh nhũ của thương hiệu Lanvin, với phần xẻ tà tôn lên đôi chân thon dài. Nữ diễn viên đã lựa chọn kiểu tóc búi kết hợp với tông son đỏ để diện mạo thêm sắc sảo, cuốn hút.

Phạm Băng Băng nhanh chóng 'biến hình' nổi bần bật với layout tràn ngập sắc đỏ tại tiệc thiết khách.

Nữ diễn viên đã lựa chọn kiểu tóc búi kết hợp với tông son đỏ để diện mạo thêm sắc sảo, cuốn hút.

Trong ngày 2 tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore, Phạm Băng Băng xuất hiện với vẻ ngoài có phần nhẹ nhàng, dịu dàng hơn trong trang phục truyền thống kết hợp cùng kiểu tóc xoã đơn giản. Cô nhanh chóng "đốn tim" người hâm mộ với khí chất thanh tao, trang nhã cùng visual như 'tiên giáng trần'.

Phạm Băng Băng xuất hiện với vẻ ngoài có phần nhẹ nhàng, dịu dàng hơn trong trang phục truyền thống trong ngày 2 của LHP Singapore.

Cô có khí chất thanh tao, trang nhã cùng visual như 'tiên giáng trần'.

Cuối cùng, Phạm Băng Băng cũng khiến dân tình trầm trồ khi vẫn đẹp lung linh trong bộ váy màu cam chói chang dễ dìm nhan sắc và màu da sau khi nhận giải thưởng Cinema Icon Award. Lúc này, cô khoe trọn vẻ đẹp nữ tính, yêu kiều trong thiết kế của thương hiệu Ferragamo, phối cùng trang sức lấp lánh để tạo điểm nhấn.

Phạm Băng Băng vẫn đẹp lung linh trong bộ váy màu cam chói chang.

Được biết, xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore (Singapore International Film Festival) diễn ra từ ngày 30/11 – 10/12/2023. Phạm Băng Băng vinh danh nhận giải Biểu tượng Điện ảnh - Cinema Icon Award tại SGIFF 2023. Trước đó, những người từng đoạt giải thưởng này bao gồm Dương Tử Quỳnh, Nhậm Đạt Hoa, Trần Xung, Diêu Thần, Koji Yakusho. Để vinh danh Phạm Băng Băng, 03 bộ phim của cô sẽ được trình chiếu tại đây, bao gồm Lục Dạ, Quan Âm San và Nhị Thứ Bộc Quang.

Phạm Băng Băng vinh danh nhận giải Biểu tượng Điện ảnh - Cinema Icon Award tại SGIFF 2023.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981. Cô bén duyên diễn xuất ở tuổi 15 và nổi tiếng với vai diễn Kim Tỏa trong phim truyền hình Hoàn Châu Cách Cách hai năm sau đó. Sự nghiệp diễn xuất của Phạm Băng Băng phát triển thuận lợi với hàng loạt vai chính trong các phim truyền hình, điện ảnh, nổi bật như Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết, Bát Đại Hào Hiệp, Võ Mị Nương Truyền Kỳ,... Hiện tại, nữ diễn viên đang nỗ lực lấy lại hào quang 5 năm sau vụ trốn thuế gây chấn động.