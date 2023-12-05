Phạm Băng Băng lần đầu trải lòng về 'cảnh nóng' đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp

Sao quốc tế 05/12/2023 12:53

Phạm Băng Băng đã có những chia sẻ cởi mở về "cảnh nóng" đồng tính nữ trong tác phẩm điện ảnh Green Night (Lục dạ).

Trong cuộc phỏng vấn với Straits Times mới đây, Phạm Băng Băng đã có những chia sẻ cởi mở về cuộc sống cá nhân, việc tạm ngừng sự nghiệp tại Trung Quốc vì bê bối trốn thuế và chuyện đóng phim quốc tế. Cô nhắc đến tác phẩm điện ảnh mới nhất - Green Night (Lục dạ).

Phạm Băng Băng lần đầu trải lòng về 'cảnh nóng' đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 1Phạm Băng Băng lần đầu trải lòng về 'cảnh nóng' đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 2

Trong phim, minh tinh 42 tuổi có màn kết hợp ăn ý với nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Joo Young, cùng khắc họa câu chuyện về hai phụ nữ xa lạ cuốn vào nhau giữa nghịch cảnh. Cùng với diễn xuất ấn tượng, cảnh nóng táo bạo, cuồng nhiệt của hai nữ nghệ sĩ cũng nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

 

Phạm Băng Băng chia sẻ: "Tôi nghĩ những cảnh ham muốn và tình dục có lẽ là phần kém quan trọng nhất của câu chuyện. Đây thực sự là tác phẩm về một phụ nữ thấu hiểu, đồng cảm và giúp đỡ một phụ nữ khác đang gặp khủng hoảng. Đàn ông và phụ nữ giống như những giống loài khác nhau và tôi nghĩ đàn ông không bao giờ thực sự hiểu được phụ nữ. Nhưng sự gắn kết mà phụ nữ có thể hình thành với nhau là điều khiến tôi cảm động".

Người đẹp sinh năm 1981 tiếp tục: "Có thể một số người sẽ nghĩ: Phạm Băng Băng cố tình làm vậy để thu hút sự chú ý. Nhưng đây là điều mà tôi cảm thấy đã tồn tại trong tôi từ lâu. Tình yêu không phân biệt giới tính. Tôi hoàn toàn có thể hiểu được việc có một mối quan hệ tình cảm sâu sắc với ai đó bất kể họ là đàn ông hay phụ nữ".

Phạm Băng Băng lần đầu trải lòng về 'cảnh nóng' đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 3Phạm Băng Băng lần đầu trải lòng về 'cảnh nóng' đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp - Ảnh 4

 

Bên cạnh đó, Phạm Băng Băng cũng cho biết những năm bị "đóng băng" ở quê nhà giúp cô có thời gian để suy ngẫm và nạp lại năng lượng. Đồng thời, mỹ nhân 8X chia sẻ cô không vội kết hôn, ổn định cuộc sống riêng.

Nhiều năm qua, Phạm Băng Băng là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ các mùa Liên hoan phim (LHP) Cannes và nhiều sự kiện điện ảnh quốc tế. Scandal trốn thuế năm 2018 khiến sự nghiệp của Phạm Băng Băng lao đao. 5 năm bị "phong sát", cô không có phim đóng và phim cô đã quay cũng không thể ra mắt.

Năm nay, cô tái xuất khi mang phim Green Night đến LHP Berlin, Busan, Singapore. Tại LHP Singapore đang diễn ra, cô được vinh danh "Diễn viên điện ảnh kiệt xuất".

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Sau khi bị phong sát, Phạm Băng Băng từng thừa nhận, cô đau khổ vì sự nghiệp ngưng trệ sau bê bối trốn thuế năm 2018.

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