Sau khi bị phong sát ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng học thêm ngoại ngữ để mở rộng sự nghiệp ra quốc tế

Trong khuôn khổ sự kiện, Phạm Gia đã tham dự một số buổi giao lưu cùng báo giới và người hâm mộ. Nhiều dự định đáng chú ý về phim ảnh đã được cô đề cập trong các buổi phỏng vấn, trong đó có việc học ngoại ngữ cho vai diễn mới.

Phạm Băng Băng , 42 tuổi, tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn trong phim "Green Night". Cô là một trong những khách mời tại Liên hoan phim quốc tế Singapore (SGIFF) - kéo dài từ 30-11 đến 10-12, và được trao giải Cinema Icon (tạm dịch: Biểu tượng điện ảnh).

"Khoảng 7-8 năm trước, tôi từng có ý định sẽ giải nghệ tuổi 42 do thấy mệt mỏi. Việc nghỉ hưu sớm giống nhiều ngôi sao Hồng Kông (Trung Quốc) thực hiện ở thời điểm đang ở đỉnh cao trong nghề giúp khán giả luôn nhớ về họ với những điều đẹp nhất.

Tại Cbiz, Phạm Băng Băng vốn được xếp ngang hàng với Tứ đại hoa đán đại lục, với quốc dân độ cao, tài nguyên dồi dào trên nhiều lĩnh vực. Vị thế của người đẹp họ Phạm lung lay dữ dội sau scandal trốn thuế. Vụ việc khiến hàng loạt phim cô đã và dự định tham gia bị gác lại vô thời hạn. Tuy nhiên, bên cạnh điều đáng tiếc, Phạm Băng Băng nghĩ rằng giai đoạn đó cũng mang đến cho cô thời gian để tự suy ngẫm và nạp lại năng lượng làm nghề.

Tôi cũng hy vọng bản thân được như thế. Nhưng hiện tại, tôi nghĩ rằng diễn xuất là công việc cần sự nỗ lực, theo đuổi liên tục do có những vai diễn chỉ dành cho diễn viên 30 - 50 tuổi. Thậm chí, nếu có sức khỏe, các diễn viên vẫn diễn xuất ở tuổi 80. Tôi sẽ tận dụng thời gian còn lại của mình để bù đắp cho khoảng thời gian mình vắng bóng" - Phạm Băng Băng tâm sự.

Phạm Băng Băng cho biết việc cô vắng bóng khỏi màn ảnh suốt 4 năm do bê bối trốn thuế vừa là điều đáng tiếc nhưng cũng là may mắn.

Không những vậy, Phạm Băng Băng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên, khi xác nhận tái xuất màn ảnh vào năm 2024. Trước sự tò mò của khán giả, người đẹp tiết lộ thêm, cô đang chăm chỉ học tiếng Pháp, để phục vụ cho vai diễn mới.

Tuy nhiên, các thông tin cụ thể về dự án chưa được công bố cụ thể. Trên các diễn đàn, cư dân mạng không giấu được sự hào hứng trước chia sẻ của Phạm Gia, đồng thời dành lời khen cho sự chịu khó của cô.

Nếu là fan của người đẹp họ Phạm sẽ thấy nữ diễn viên trước đây cũng từng học thêm ngoại ngữ để đóng phim. Trước đó, cô từng học tiếng Hàn để phục vụ cho vai diễn trong phim My Way cùng tài tử Jang Dong Gun.

Đám đông vây kín Phạm Băng Băng trong chuyến công tác quốc tế tại LHP Singapore.

Gần đây, Phạm Băng Băng cũng góp mặt trong một dự án của xứ sở kim chi, mang tên Lục Dạ. Dù các tác phẩm này không gây nhiều tiếng vang, nữ diễn viên còn bị chê về diễn xuất, song không thể phủ nhận sự cầu tiến, đam mê với nghề của cô nàng.

Tháng 10/2018, Phạm Băng Băng bị Tổng cục thuế Trung Quốc điều tra vì trốn thuế, có hành vi gian lận thông qua các “hợp đồng âm dương”. Vụ việc khiến cô bị phạt và truy thu 883 triệu nhân dân tệ (128 triệu USD). Nữ diễn viên sau đó đã viết thư tay xin lỗi khán giả song dư luận tỏ ra phẫn nộ. Lãnh đạo ngành văn hóa ra văn bản "phong sát" nữ diễn viên trong suốt ba năm qua.

Phạm Băng Băng cũng từng học tiếng Hàn để phục vụ cho vai diễn trong phim My Way cùng tài tử Jang Dong Gun.

Phạm Băng Băng gần như mất tất cả sau sau vụ việc. Từ một diễn viên hạng A, có danh tiếng và quyền lực hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, nữ diễn viên đối mặt với làn sóng tẩy chay lớn đến từ chính người dân trong nước.

Trên New York Times, Phạm Băng Băng thừa nhận cuộc đời, sự nghiệp ở giai đoạn khó khăn. "Chẳng ai có thể mãi thuận buồm xuôi gió. Nhưng có lẽ đây lại là điều tốt với tôi, làm tôi tĩnh lặng lại, nghiêm túc suy nghĩ quãng đời tiếp theo tôi sống thế nào", cô nói. Dù khó khăn, diễn viên Võ Mị Nương truyền kỳ cho biết bản thân vẫn lạc quan và mạnh mẽ đón nhận những điều xảy đến với mình.