Phạm Băng Băng bất ngờ thổ lộ khao khát được yêu, vướng nghi vấn chia tay bạn trai

Sao quốc tế 02/01/2024 10:22

Trong bài phỏng vấn mới đây, Phạm Băng Băng đã chia sẻ nhiều điều khi được hỏi về mong muốn trong năm mới 2024.

Trong bài phỏng vấn, khi được hỏi về mong muốn trong năm mới, Phạm Băng Băng thổ lộ rằng, bản thân mong tìm được một người bạn trai. Nữ diễn viên thực sự muốn dành thời gian cho việc hẹn hò, không bao giờ né tránh chuyện tình cảm và sẵn sàng mở lòng khi tìm thấy người phù hợp. 

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết, mình luôn khao khát được kết hôn hay có một gia đình của riêng mình. Trước khi tìm được một người đàn ông phù hợp, Phạm Băng Băng nghĩ bản thân phát triển cuộc sống và cống hiến cho khán giả những sản phẩm chất lượng. 

Chia sẻ của Phạm Băng Băng đã trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội Hoa ngữ. Nhiều nghi vấn cho rằng, cô đã chia tay với bạn trai, doanh nhân Quách Nham Phong. Một số khán giả động viên nữ diễn viên họ Phạm sớm tìm được "một nửa" đích thực. 

Phạm Băng Băng bất ngờ thổ lộ khao khát được yêu, vướng nghi vấn chia tay bạn trai - Ảnh 1

Thông tin Phạm Băng Băng hò hẹn với doanh nhân tài chính Quách Nham Phong rộ lên từ năm 2022. Theo truyền thông Hoa ngữ, doanh nhân họ Quách bằng tuổi Phạm Băng Băng, có xuất thân khá danh giá, được cho là đã ly hôn. 

Tháng 6/2022, hình ảnh thân thiết giữa Phạm Băng Băng và một người đàn ông lạ mặt được chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Người dùng mạng còn phát hiện ra rằng, người đàn ông này từng xuất hiện trong clip của gia đình nữ diễn viên. Trong clip, Nham Phong dành cho nữ diễn viên ánh mắt ngọt ngào khi cô đang hát. 

Phạm Băng Băng bất ngờ thổ lộ khao khát được yêu, vướng nghi vấn chia tay bạn trai - Ảnh 2

Mối quan hệ tình cảm của Phạm Băng Băng và Quách Nham Phong được cho là phát triển trong thời gian Nham Phong hỗ trợ Phạm Băng Băng phát triển công việc kinh doanh. Từ năm 2018, do ảnh hưởng của scandal trốn thuế và bị cấm sóng, Phạm Băng Băng chuyển hướng kinh doanh thẩm mỹ viện và mỹ phẩm.  

 

Phạm Băng Băng bất ngờ thổ lộ khao khát được yêu, vướng nghi vấn chia tay bạn trai - Ảnh 3

Năm vừa qua, Phạm Băng Băng gây chú ý khi tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế, LHP Cannes, LHP Berlin, LHP quốc tế Busan, lễ trao giải Oscar. Một số nguồn tin nhận định, do bị cấm sóng tại thị trường Trung Quốc, ngọc nữ thế hệ 8X quyết định chuyển hướng sang thị trường nước ngoài. 

Bộ phim mới nhất ngọc nữ họ Phạm tham gia là Green Night (Lục Dạ). Phim được công chiếu tại LHP Berlin (Đức) vào năm 2023 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Trước đó, cô đảm nhận một vai nhỏ trong dự án phim truyền hình Insider của Hàn Quốc.

Tháng 12 vừa rồi, Phạm Băng Băng được vinh danh là Biểu tượng điện ảnh tại LHP Singapore 2023. Ở tuổi ngoài 40, Phạm Băng Băng được nhận xét vẫn xinh đẹp và quyến rũ. Trong những lần hiện diện trên thảm đỏ quốc tế, mỹ nhân người Trung Quốc đều tỏa sáng theo một cách rất đặc biệt và cuốn hút

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