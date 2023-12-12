Loạt khoảnh khắc năm 17 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ bị "đào" lại, nhan sắc thuở mới vào nghề có chấn động như lời đồn?

Dù tên tuổi không còn “nhiệt” như thời kỳ hoàng kim, nhưng những thông tin, hình ảnh xoay quanh Phạm Băng Băng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Bước chân vào nghề muộn hơn thế hệ của các hoa đán như: Châu Tấn, Chương Tử Di hay Lâm Tâm Như... Phạm Băng Băng trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách". Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng sau dự án này, Phạm Băng Băng được mệnh danh là "tường thành nhan sắc" của làng giải trí Hoa Ngữ.

Người đẹp họ Phạm nhanh chóng chiếm vị thế từ mảng thời trang đến phim ảnh. Tuy nhiên sau scandal trốn thuế rúng động, sự nghiệp của "Phạm Gia" ngày càng mờ nhạt ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, độ "hot" của Phạm Băng Băng trên quốc tế vẫn chưa khi nào giảm sút. Mới đây, khung ảnh hiếm bắt trọn dung nhan thời niên thiếu của sao nữ này bất ngờ được chia sẻ lại. Một blogger cho biết được chụp vào khoảng năm 1998 khi mỹ nhân Sơn Đông vừa chạm tuổi 17. Vào vai Kim Tỏa trong tác phẩm ăn khách Hoàn châu cách cách, nữ diễn viên gây thương nhớ với nét ngoài thanh tú, trong veo. Diện phục trang thời bấy giờ, gương mặt chỉn chu điểm tô son phấn, mái tóc đen dài được chải thẳng mượt, kết hợp thêm phụ kiện nhiều màu khiến cho vẻ ngoài của mỹ nhân họ Phạm đơn giản nhưng không hề nhàm chán.

Cặp chân mày lá liễu, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sáng trong của Phạm Băng Băng khiến netizen mê mẩn ngắm nhìn. Vẻ đẹp tự nhiên và cách thả dáng điệu đà của nàng Kim Tỏa trong ảnh đã nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng. Đến nay, Phạm Băng Băng đã bước sang tuổi 42 nhưng đôi mắt và nét đẹp ấy vẫn không hề phai nhạt. Không chỉ ở Cbiz, người đẹp "Hoàn Châu Cách Cách" đã vươn ra cả thế giới, trở thành huyền thoại nhan sắc, chuẩn mực cho cái đẹp của châu Á. Sau vụ bê bối trốn thuế và bị phong sát suốt nhiều năm, hiện nay Phạm Băng Băng bắt đầu quay lại "đường đua" sự nghiệp, nhan sắc sau nhiều thập kỷ vẫn chấn động mỗi lần xuất hiện.

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia Ngày 6/12, Phạm Băng Băng xuất hiện cung điện cùng mẹ và người đại diện Zhang Xinling diện kiến Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.

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