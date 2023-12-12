Loạt khoảnh khắc năm 17 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ bị "đào" lại, nhan sắc thuở mới vào nghề có chấn động như lời đồn?

Sao quốc tế 12/12/2023 13:32

Dù tên tuổi không còn “nhiệt” như thời kỳ hoàng kim, nhưng những thông tin, hình ảnh xoay quanh Phạm Băng Băng vẫn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Bước chân vào nghề muộn hơn thế hệ của các hoa đán như: Châu Tấn, Chương Tử Di hay Lâm Tâm Như... Phạm Băng Băng trở nên nổi tiếng sau khi tham gia bộ phim "Hoàn Châu Cách Cách". Dù chỉ đóng vai phụ, nhưng sau dự án này, Phạm Băng Băng được mệnh danh là "tường thành nhan sắc" của làng giải trí Hoa Ngữ.

Loạt khoảnh khắc năm 17 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ bị 'đào' lại, nhan sắc thuở mới vào nghề có chấn động như lời đồn? - Ảnh 1

Người đẹp họ Phạm nhanh chóng chiếm vị thế từ mảng thời trang đến phim ảnh. Tuy nhiên sau scandal trốn thuế rúng động, sự nghiệp của "Phạm Gia" ngày càng mờ nhạt ở thị trường trong nước. Tuy nhiên, độ "hot" của Phạm Băng Băng trên quốc tế vẫn chưa khi nào giảm sút.

Mới đây, khung ảnh hiếm bắt trọn dung nhan thời niên thiếu của sao nữ này bất ngờ được chia sẻ lại. Một blogger cho biết được chụp vào khoảng năm 1998 khi mỹ nhân Sơn Đông vừa chạm tuổi 17. Vào vai Kim Tỏa trong tác phẩm ăn khách Hoàn châu cách cách, nữ diễn viên gây thương nhớ với nét ngoài thanh tú, trong veo. Diện phục trang thời bấy giờ, gương mặt chỉn chu điểm tô son phấn, mái tóc đen dài được chải thẳng mượt, kết hợp thêm phụ kiện nhiều màu khiến cho vẻ ngoài của mỹ nhân họ Phạm đơn giản nhưng không hề nhàm chán.

Loạt khoảnh khắc năm 17 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ bị 'đào' lại, nhan sắc thuở mới vào nghề có chấn động như lời đồn? - Ảnh 2

Cặp chân mày lá liễu, sống mũi cao thẳng cùng đôi mắt sáng trong của Phạm Băng Băng khiến netizen mê mẩn ngắm nhìn. Vẻ đẹp tự nhiên và cách thả dáng điệu đà của nàng Kim Tỏa trong ảnh đã nhận được vô số lời khen ngợi của cư dân mạng. 

Loạt khoảnh khắc năm 17 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ bị 'đào' lại, nhan sắc thuở mới vào nghề có chấn động như lời đồn? - Ảnh 3

Đến nay, Phạm Băng Băng đã bước sang tuổi 42 nhưng đôi mắt và nét đẹp ấy vẫn không hề phai nhạt. Không chỉ ở Cbiz, người đẹp "Hoàn Châu Cách Cách" đã vươn ra cả thế giới, trở thành huyền thoại nhan sắc, chuẩn mực cho cái đẹp của châu Á.

Loạt khoảnh khắc năm 17 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ bị 'đào' lại, nhan sắc thuở mới vào nghề có chấn động như lời đồn? - Ảnh 4Loạt khoảnh khắc năm 17 tuổi của Phạm Băng Băng bất ngờ bị 'đào' lại, nhan sắc thuở mới vào nghề có chấn động như lời đồn? - Ảnh 5

Sau vụ bê bối trốn thuế và bị phong sát suốt nhiều năm, hiện nay Phạm Băng Băng bắt đầu quay lại "đường đua" sự nghiệp, nhan sắc sau nhiều thập kỷ vẫn chấn động mỗi lần xuất hiện. 

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia

Ngày 6/12, Phạm Băng Băng xuất hiện cung điện cùng mẹ và người đại diện Zhang Xinling diện kiến Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.

Xem thêm
Từ khóa:   Phạm Băng Băng sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao Trung

TIN LIÊN QUAN

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia

Phạm Băng Băng đẹp mãn nhãn trong mọi tạo hình, trở thành tâm điểm khi được vinh danh "Biểu tượng điện ảnh" tại LHP Singapore

Phạm Băng Băng đẹp mãn nhãn trong mọi tạo hình, trở thành tâm điểm khi được vinh danh "Biểu tượng điện ảnh" tại LHP Singapore

Phạm Băng Băng lần đầu trải lòng về 'cảnh nóng' đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp

Phạm Băng Băng lần đầu trải lòng về 'cảnh nóng' đồng tính nữ đầu tiên trong sự nghiệp

Sau khi bị phong sát ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng học thêm ngoại ngữ để mở rộng sự nghiệp ra quốc tế

Sau khi bị phong sát ở Trung Quốc, Phạm Băng Băng học thêm ngoại ngữ để mở rộng sự nghiệp ra quốc tế

Phạm Băng Băng tiết lộ cảm thấy may mắn khi bị 'phong sát' sau lùm xùm trốn thuế

Phạm Băng Băng tiết lộ cảm thấy may mắn khi bị 'phong sát' sau lùm xùm trốn thuế

Phạm Băng Băng tự tin để mặt mộc xuống phố, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

Phạm Băng Băng tự tin để mặt mộc xuống phố, nhan sắc ra sao mà 'gây bão' khắp cõi mạng?

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 18 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 13 giờ 1 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 13 giờ 3 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 13 giờ 6 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 13 giờ 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 24 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 14 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

Lâm Tâm Như phản hồi thông tin đóng phim cổ trang cùng Bạch Lộc

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Vua hành động của châu Á' Thành Long bất ngờ vấp phải nhiều ý kiến trái chiều