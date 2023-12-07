Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia

Sao quốc tế 07/12/2023 13:19

Ngày 6/12, Phạm Băng Băng xuất hiện cung điện cùng mẹ và người đại diện Zhang Xinling diện kiến Quốc vương Malaysia Sultan Ibrahim Sultan Iskandar.

Từ đầu tháng 12, Phạm Băng Băng đã đến dự Liên hoan phim quốc tế Singapore lần thứ 34. Cũng nhân dịp này, người đại diện của cô Zhang Xinling - một công dân bang Johor đã sắp xếp để nữ diễn viên đến thăm hỏi xã giao Quốc vương Malaysia và một vài lãnh đạo cấp cao khác. Zhang Xinling bày tỏ: "Là một công dân của Johor, tôi tự hào rằng Quốc vương sẽ chính thức trở thành một nguyên thủ quốc gia trong thời gian tới. Chúng tôi gửi thư đến cung điện, hỏi xem Phạm Băng Băng có thể gặp bệ hạ hay không. Khi nhận được sự đồng ý của Quốc vương, chúng tôi đã rất vui mừng".

Trên trang cá nhân, Quốc vương Sultan Ibrahim Sultan Iskandar đã tăng tải hàng loạt bức ảnh chụp cùng nữ diễn viên và cho biết đã "tiếp đón một nữ diễn viên hàng đầu Trung Quốc".

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 1
Quốc vương Sultan Ibrahim Sultan Iskandar đã tăng tải hàng loạt bức ảnh chụp cùng Phạm Băng Băng.

Trong bài viết, ông còn đề cập đến thông tin Phạm Băng Băng hiện có 63 triệu người hâm mộ trên Weibo và 4,1 triệu người hâm mộ trên Instagram, ca ngợi cô là "đại diện của văn hóa Trung Quốc trên toàn cầu", là một trong những nữ diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, điều hành đại lý quản lý các nghệ sĩ của riêng mình, có một công ty sản xuất và Fan Beauty - một thương hiệu mỹ phẩm và chăm sóc da đã đạt được thành công lớn ở Trung Quốc. Thêm vào đó là gương mặt của Adidas, Louis Vuitton và Moet, bán đủ thứ từ son đến kim cương.

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 2
Ông còn đề cập đến thông tin Phạm Băng Băng hiện có 63 triệu người hâm mộ trên Weibo và 4,1 triệu người hâm mộ trên Instagram.

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 3

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 4

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 5
Ông ca ngợi cô là "đại diện của văn hóa Trung Quốc trên toàn cầu".

Ông Sultan Ibrahim Sultan Iskandar đến từ bang miền nam Johor, được chọn làm Quốc vương Yang di-Pertuan Agong XVII trong nhiệm kỳ 5 năm bắt đầu từ ngày 31/1/2024. 

Cuộc gặp gỡ của Quốc vương Malaysia và Phạm Băng Băng nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm. Có thể nói, dù vẫn bị "phong sát" hoàn toàn tại Đại lục, nhưng sức ảnh hưởng của Phạm Băng Băng ở thị trường nước ngoài hiếm có ngôi sao nào sánh bằng.

Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Thanh Đảo, Trung Quốc. Từ vai phụ Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách, Phạm Băng Băng nhanh chóng trở thành nữ hoàng showbiz với hàng loạt bộ phim đình đám. Bên cạnh đó, cô còn được đánh giá cao ở khía cạnh thời trang. Nữ diễn viên là gương mặt yêu thích của các thương hiệu xa xỉ và thường được mời xuất hiện tại các sự kiện quốc tế lớn.

Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 6
Phạm Băng Băng sinh năm 1981 tại Thanh Đảo, Trung Quốc.
Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 7
Phạm Băng Băng trong Hoàn Châu Cách Cách.
Phạm Băng Băng cùng mẹ diện kiến Quốc vương Malaysia - Ảnh 8
 Nữ diễn viên là gương mặt yêu thích của các thương hiệu xa xỉ.

Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng vào scandal trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế, phải đền bù hơn 100 triệu USD để thoát cảnh tù tội. Lùm xùm này khiến sự nghiệp cô lao dốc. Từ đó cô cũng lặng lẽ hơn trong các hoạt động giải trí trong nước, hầu hết đều chú tâm đến hoạt động nước ngoài.

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Xuất hiện tại Liên hoan phim Quốc tế Singapore (Singapore International Film Festival), Phạm Băng Băng khiến khán giả 'rửa mắt' nhờ khả năng cân đồ qua loạt tạo hình.

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