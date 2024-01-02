Phạm Băng Băng đăng ảnh chúc mừng năm mới bên gia đình, làm 1 điều khó tin với em trai Phạm Thừa Thừa

Mới đây, nhân dịp đón năm mới 2024, nữ diễn viên đã đăng tải bức ảnh gia đình để cầu chúc may mắn và hạnh phúc. Tuy nhiên, điều khiến dân tình chú ý chính là hình ảnh cậu em trai Phạm Thừa Thừa được chị photoshop vào vì ảnh gốc chỉ có bố mẹ và "Phạm Gia".

Là sao nữ có sức hút thuộc top đầu của làng giải trí hoa ngũ, mặc dù hiện không hoạt động năng nổ ở thị trường quê nhà, song Phạm Băng Băng vẫn là cái tên nhận được nhiều sự chú ý mỗi lần có động thái.

Màn "cố đấm ăn xôi" cho đủ thành viên của nàng Kim Tỏa khiến dân tình được một phen cười ngất. Nhiều cư dân mạng còn tìm được ảnh gốc và để lại nhiều bình luận hài hước: "Không so sánh sẽ không đau thương", "đúng là em trai ruột 'thừa'",....

Phạm Thừa Thừa sinh năm 2000, sở hữu chiều cao 1m85 và gương mặt điển trai, rạng rỡ. Anh gây chú ý vì là em trai của Phạm Băng Băng khi gia nhập showbiz.

Trong 5 năm hoạt động từ 2018, Phạm Thừa Thừa hoạt động trong vai trò ca sĩ - rapper và lấn sân sang diễn xuất và gặt hái thành tựu nhất định.

Hiện, Phạm Thừa Thừa được đánh giá là cái tên ngôi sao giải trí tiềm năng của Cbiz, gần như thoát khỏi mác "em trai Phạm Băng Băng" bấy lâu. Ở lĩnh vực âm nhạc, sao nam sinh năm 2000 được nhiều nhà sản xuất ngỏ ý hợp tác bởi khả năng hút fan, cách cư xử lịch thiệp và đặc biệt tính cách hài hước.

Phạm Thừa Thừa đang là thành viên chính thức của show giải trí lâu đời Keep Running ăn khách bậc nhất Trung Quốc. Anh từng góp mặt trong các chương trình Đối tác trào lưu 2, Thanh xuân du hoàn ký 2, Đàn ông làm việc nhà 2, Tôi muốn sống thế này, Bạn ơi hãy lắng nghe...

Riêng trong lĩnh vực diễn xuất, Phạm Thừa Thừa có sự đột phá với vai diễn chính trong Godspeed: Chưa thạo đường đời. Những vai diễn trước đó của anh cũng được đánh giá có màu sắc, sự đầu tư và làm việc nghiêm túc dù khả năng diễn xuất còn hạn chế.

Trong đêm gala mừng năm mới, nam diễn viên trẻ đã có màn song ca vô cùng tình tứ với đàn chị Bạch Lộc. Cả hai nhận về hiệu ứng khán giả vô cùng tốt, thậm chí nhiều cư dân mạng còn "hò hét" đòi cặp chị - em này phải có ngay 1 dự án phim để chiều lòng con dân "đẩy thuyền".