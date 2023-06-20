Vào hôm người mẫu 37 tuổi tự kết liễu mạng sống, cô đã to tiếng với streamer Gam Seong Yeoul vì bị người này quỵt tiền thù lao. Ngay sau hôm Lim Ji Hye tự tử, cộng đồng mạng đã tràn lên trang cá nhân streamer Gam Seong Yeoul, yêu cầu cô phải đưa ra lời xin lỗi công khai.

Những ngày gần đây, làn sóng dư luận nổi lên dữ dội trước thông tin một người mẫu nổi tiếng tự tử ngay trên sóng livestream. Danh tính của cô được xác nhận là Lim Ji Hye - người mẫu kiêm streamer tại Hàn Quốc.

Gam Seong Yeoul cũng lên tiếng giải thích về chuyện không trả đủ thù lao cho Lim Ji Hye như đã cam kết: "Chúng tôi đã thỏa thuận với nhau rằng ai khóc khi đang livestream sẽ bị phạt 300 ngàn won (5,5 triệu đồng). Nhưng Lim Ji Hye cứ liên tục khóc làm mọi người tụt cảm xúc, nên tôi mới bảo cô ấy quay mặt vào tường mà khóc. Chính Lim Ji Hye đã nặng lời với tôi trước".

Đáp lại cáo buộc này, Gam Seong Yeoul tuyên bố cô sẽ không xin lỗi, đồng thời nhấn mạnh Lim Ji Hye tự tử do cô không kiểm soát được cảm xúc: "Nói thật nhé, tôi không xin lỗi đâu. Tôi đã làm sai điều gì sao? Mấy người yêu cầu ai phải chịu trách nhiệm trước việc cô ấy tự tử hả? Lim Ji Hye làm vậy do bản thân cô ấy không kiềm chế nổi cơn tức giận". Ngay lập tức, nữ streamer họ Gam nhận về "cơn mưa gạch đá" vì bị cho là vô cảm.

"Thật không may và đáng tiếc vì sự việc xảy ra ngay sau buổi livestream của chúng tôi. Nhưng tại sao lại phải xem cô ấy là trung tâm của sự chú ý trong mọi buổi phát sóng nhỉ? Trên thực tế, vài người chúng tôi tề tựu để cùng nhau để kiếm thu nhập, thu hút khoảng 2.000-3.000 người xem trực tiếp… Tôi không xin lỗi đâu", Gam Seong Yeoul nhất quyết không nhận sai về mình.

Buổi livestream trước ngày Lim Ji Hye tự tử.

Ngày 11/6, streamer Lim Ji Hye (còn được gọi là BJ Imvely) đã phát sóng trực tiếp cảnh ăn uống với nhóm đồng nghiệp. Người đẹp xảy ra tranh cãi với một số người trước khi về nhà và mở cuộc livestream khác.

Trong chương trình phát sóng thứ hai, nữ streamer vừa rưng rưng nước mắt vừa chỉ trích các đồng nghiệp. Cô kể không được trả tiền cho chương trình trước đó mà cô tham gia với tư cách khách mời cho những streamer khác.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lim Ji Hye đã khóc, viết một bức thư tuyệt mệnh rồi nói lời xin lỗi đến người xem trực tuyến và rời khỏi màn hình. “Tôi xin lỗi vì tất cả mọi thứ”, cô nói.

Nữ người mẫu để lại bức thư tuyệt mệnh rồi tự tử trên livestream.

Không lâu sau đó, những nhân viên dịch vụ ứng cứu khẩn cấp xuất hiện trên màn hình livestream. Người xem nghe thấy tiếng hét yêu cầu một cái kéo. Theo phỏng đoán, người hâm mộ nhận thấy điểm bất thường và liên hệ với đường dây nóng báo cáo về vụ tự tử.

Cô là mẹ đơn thân của 2 người con gái.

Lim Ji Hye là người mẫu/streamer có tiếng ở Hàn Quốc. Cô ra mắt vào năm 2006 thông qua tạp chí Maxim. Năm 2013, cô làm việc cho Road Fighting Championship - giải đấu võ thuật tổng hợp của Hàn Quốc, bắt đầu từ năm 2010 – với tư cách ring girl (cô gái cầm biển).

Lim Ji Hye từng kết hôn năm 2014 nhưng ly hôn không lâu sau đó. Hiện cô là mẹ đơn thân của hai con gái.