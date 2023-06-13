Nữ người mẫu nổi tiếng nghi bị sát hại, vứt xác dưới ao tại Campuchia: Hé lộ thêm tình tiết rợn người

Sao quốc tế 13/06/2023 09:19

Theo lời khai của nhân chứng, hai người được cho là đã vứt xác nạn nhân xuống ao sau khi cô tử vong tại bệnh viện của họ.

Ngày 11/6, các phương tiện truyền thông đưa tin một phụ nữ Hàn Quốc ở độ tuổi 30 được tìm thấy đã chết ở Campuchia vào ngày 6/6. Đáng sốc hơn, thi thể cô được người dân địa phương phát hiện quấn trong chăn và vứt dưới ao tại ngôi làng gần Phnom Penh.

Cảnh sát Campuchia nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là du khách Hàn Quốc. Sau đó, người ta xác nhận người phụ nữ xấu số là BJ (Broadcasting Jokey) - một nữ streamer kiêm người mẫu nổi tiếng đã giải nghệ ở Hàn Quốc, với hơn 250.000 người theo dõi trên mạng xã hội. 

Nữ người mẫu nổi tiếng nghi bị sát hại, vứt xác dưới ao tại Campuchia: Hé lộ thêm tình tiết rợn người - Ảnh 1
Cảnh sát Campuchia nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là du khách Hàn Quốc. Sau đó, người ta xác nhận người phụ nữ xấu số là BJ (Broadcasting Jokey) - một nữ streamer kiêm người mẫu nổi tiếng đã giải nghệ ở Hàn Quốc

Theo báo chí Campuchia, cô được cho là tử vong vào ngày thứ hai ở xứ người sau khi vào bệnh viện địa phương tiêm thuốc. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ chủ bệnh viện là cặp vợ chồng người Trung Quốc.

Trước đó, tại cơ quan công an, các nghi phạm tiết lộ, cô gái qua đời tại bệnh viện vào ngày 4/6 do bị co giật khi đang điều trị. Theo lời khai của nhân chứng, hai người được cho là đã vứt xác nạn nhân xuống ao sau khi cô tử vong tại bệnh viện của họ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác về cái chết của nạn nhân chưa được chính quyền công bố. Cảnh sát Campuchia nghi ngờ nạn nhân bị sát hại và đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết. 

Nữ người mẫu nổi tiếng nghi bị sát hại, vứt xác dưới ao tại Campuchia: Hé lộ thêm tình tiết rợn người - Ảnh 2
Thông tin nữ streamer Ahyeong được cho là qua đời tại Campuchia và hai vợ chồng người Trung Quốc bị tạm giam đang chiếm sóng truyền thông Hàn Quốc

Một nhân chứng địa phương cho biết lúc được tìm thấy, thi thể nạn nhân dường như bị đánh đập dã man. “Các phương tiện truyền thông địa phương và đại sứ quán thông tin rằng có vẻ như cô ấy không bị sát hại, nhưng khuôn mặt cô ấy bị sưng phù” - nhân chứng giấu tên nói.

Nguồn tin cũng nhắc đến tin đồn lan truyền cô gái Hàn Quốc bị hành hung. Bên cạnh đó, một số người tin rằng nạn nhân bị tác động ngoại lực sau khi đã chết, cụ thể hơn đôi vợ chồng Trung Quốc đánh thi thể để không thể nhận dạng được.

Cảnh sát Hàn Quốc xác nhận, nạn nhân sang Campuchia du lịch cùng người quen và được điều trị tại một bệnh viện địa phương. Cảnh sát Hàn Quốc yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ chính quyền Campuchia, thông qua việc xác định dấu vân tay trên chiếc chăn quấn quanh thi thể nạn nhân và tiến hành thủ tục khám nghiệm tử thi.

Đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Campuchia cho biết, các nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc và sẽ phản hồi với cảnh sát Hàn Quốc khi nhận được thông tin mới từ cuộc điều tra.

Nữ người mẫu nổi tiếng nghi bị sát hại, vứt xác dưới ao tại Campuchia: Hé lộ thêm tình tiết rợn người - Ảnh 3

Thi thể nữ streamer Hàn Quốc được tìm thấy dưới ao tại ngôi làng gần Phnom Penh, thủ đô Campuchia

Trong đăng tải mới nhất trên mạng xã hội, cô viết: "Tôi đã hoàn thành cuộc sống streamer của mình. Tôi sẽ sống xa ánh đèn sân khấu một thời gian. Sau khi trở về Hàn Quốc, tôi sẽ đăng tải video chia sẻ suy nghĩ chân thật của mình. Tôi đã chứng kiến nhiều điều, nó mang đến cho tôi rất nhiều suy nghĩ sâu sắc. Tôi hy vọng bạn có thể xem nó đơn giản là quan điểm của Ahyeong.

Như tôi luôn nói, tôi thích trò chuyện. Hãy dũng cảm và gửi tin nhắn cho tôi. Tôi sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, tôi sẽ không quan tâm đến những bình luận khiếm nhã. Ahyeong muốn bắt đầu cuộc sống mới như một người bình thường. Tôi phải sống thật nhiệt huyết".

Sau khi thông tin nữ streamer Ahyeong được cho là nữ nạn nhân tử vong bí ẩn tại Campuchia lan truyền trong cộng đồng trực tuyến, những người theo dõi cô đã nhanh chóng để lời chia buồn trên trang cá nhân của cô gái xấu số. 

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Từ khóa:   stremer tử vong thi thể nữ streamer streamer Ahyeong

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