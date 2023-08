Cảnh sát Campuchia nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là du khách Hàn Quốc. Sau đó, người ta xác nhận người phụ nữ xấu số là BJ (Broadcasting Jokey) - một nữ streamer kiêm người mẫu nổi tiếng đã giải nghệ ở Hàn Quốc

Theo báo chí Campuchia, cô được cho là tử vong vào ngày thứ hai ở xứ người sau khi vào bệnh viện địa phương tiêm thuốc. Cảnh sát địa phương cho biết đã bắt giữ chủ bệnh viện là cặp vợ chồng người Trung Quốc.

Trước đó, tại cơ quan công an, các nghi phạm tiết lộ, cô gái qua đời tại bệnh viện vào ngày 4/6 do bị co giật khi đang điều trị. Theo lời khai của nhân chứng, hai người được cho là đã vứt xác nạn nhân xuống ao sau khi cô tử vong tại bệnh viện của họ. Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác về cái chết của nạn nhân chưa được chính quyền công bố. Cảnh sát Campuchia nghi ngờ nạn nhân bị sát hại và đang chờ báo cáo khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân cái chết.