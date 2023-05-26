Dàn sao nhí đình đám một thời và cuộc sống áp lực vì bố mẹ bóc lột làm 'máy in tiền'

Năm 2016, Ala Lei được bố mẹ cho tham gia chương trình truyền hình thực tế của Trung Quốc "Bố ơi, mình đi đâu thế?", đóng vai con gái của nam vận động viên đấu kiếm Đổng Lực. Trong tập đầu tiên phát sóng, Ala Lei ghi ấn tượng trong lòng khán giả với khuôn mặt trắng hồng bầu bĩnh, mặc quần yếm và đeo một cặp kính gọng tròn.

Cô bé Thôi Nhã Hàm (Ala Lei) sinh năm 2012 là một trong những sao nhí nổi tiếng ở Trung Quốc. Nhờ vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nên ngay từ nhỏ, em đã được bố mẹ cho đi đóng quảng cáo và làm mẫu nhí. Thôi Nhã Hàm chẳng những không sợ sân khấu mà em còn rất nhạy bén với ống kính. Chính vì vậy, Ala Lei đã mang về rất nhiều tiền cho gia đình. Thậm chí, số tiền em kiếm được còn lớn hơn nhiều lần so với tiền lương của bố mẹ. Bởi vậy, vợ chồng nhà họ Thôi muốn con gia nhập làng giải trí và sở thành một "sao nhí".

Trong mọi chương trình tham gia, Ala Lei đều bộc lộ sự trưởng thành không nên có ở độ tuổi của cô bé. Nhiều lúc, Ala Lei nhạy cảm đến mức khiến khán giả cảm thấy xót xa. Đáng chú ý nhất phải đến khi Ala Lei khóc và buột miệng nói trong một chương trình tạp kỹ rằng: "Em phải kiếm tiền để nuôi em trai". Câu nói của Ala Lei khiến nhiều khán giả bất ngờ và cảm thấy thương xót.

Cũng trong năm này, Ala Lei giành được giải thưởng "Em bé dễ thương hàng năm" trong lễ hội Youku. Cuối năm 2016, em được nam diễn viên Thành Long mời đóng MV chung. Biết con nhận được nhiều sự yêu thích, bố mẹ cô bé đã bất chấp nhận thêm về rất nhiều hợp đồng làm việc. Chỉ riêng trong năm 2017, Ala Lei phải quay rất nhiều phim, tham gia tới 5 chương trình tạp kỹ.

Trong suốt một thời gian dài sau đó, người hâm mộ liên tục bắt gặp bé Ala Lei phủ sóng với tần suất dày đặc nhưng luôn trong trạng thái mệt mỏi. Khi đi sự kiện với "bố nuôi" Đổng Lực trong chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?", Ala Lei đã ngủ gục trong vòng tay của nam vận động viên. Trên phim trường, cô bé cũng thường xuyên ngủ gật. Mới có 4 tuổi nhưng mắt Ala Lei lại có quầng thâm.

Dù tài sản của Ala Lei khi đó đã lên đến cả triệu tệ nhưng bố mẹ em vẫn vì đồng tiền mà mù quáng, bắt con làm việc cật lực, đi khắp nơi để đóng quảng cáo. Dư luận sau đó đã lên tiếng chỉ trích vợ chồng họ Thôi rất nhiều về cách nuôi dạy con. Dưới áp lực của dư luận, nhà họ Thôi phải giảm bớt khối lượng công việc của con gái để cô bé tập trung hơn vào việc học.

Dư luận sau đó đã lên tiếng chỉ trích vợ chồng họ Thôi rất nhiều về cách nuôi dạy con.

Tuy nhiên, sau một thời gian theo dõi, dư luận nhận thấy công việc của Ala Lei không giảm mấy. Không chỉ vậy, bố mẹ Ala Lei còn sinh thêm em gái và cô bé thường xuyên dẫn em mình đi lên sân khấu cùng. Có lẽ gia đình họ Thôi cảm thấy việc hai đứa bé dễ thương xuất hiện cùng nhau sẽ khiến họ kiếm được nhiều tiền hơn.

Hiện tại, Ala Lei đã 11 tuổi. Những hình ảnh mới nhất của cô bé khiến nhiều người phải suy nghĩ. Ala Lei vẫn rất xinh xắn nhưng lại trông trưởng thành quá mức với hàng lông mày lá liễu được tỉa kỹ càng, diện chiếc váy xếp li màu xanh nhạt cùng áo sơ mi cộc tay và tô son màu hồng đào.

Lâm Diệu Khả

Lâm Diệu Khả (sinh năm 1999, Bắc Kinh, Trung Quốc) từng được biết là “em gái Olympic”, “thiên thần nụ cười” và nổi tiếng từ khi còn rất nhỏ. Năm 6 tuổi, Diệu Khả tham gia vở kịch Rộng lượng cùng Hứa Tịnh và Vương Chí Văn, cô còn được diễn xuất bên cạnh “Én nhỏ” Triệu Vy. Khi lên 9 tuổi, 9X được hát chính tại sân vận động Tổ Chim trong lễ khai mạc Olympic 2008.

Xinh đẹp, tài năng lại được học thanh nhạc, vũ đạo từ bé, Lâm Diệu Khả nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của các đạo diễn chương trình. Từ khi nổi tiếng, sao nhí họ Lâm góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Thái Bình công chúa, Mỹ nhân tâm kế, Hồng Lâu Mộng.

Từ khi nổi tiếng, sao nhí họ Lâm góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Thái Bình công chúa, Mỹ nhân tâm kế, Hồng Lâu Mộng.

Trong thời gian đó, nữ diễn viên thường xuyên đối mặt với những chỉ trích gay gắt từ khán giả về cách ăn mặc, trang điểm quá lố. Thậm chí, bố mẹ của Diệu Khả cũng bị chỉ trích thậm tệ vì để con gái tham dự tiệc rượu dành cho người lớn, đến sự kiện quảng bá sản phẩm “căn phòng ngọt ngào” dành cho các cặp vợ chồng ở Vũ Hán và dành quá nhiều thời gian để kiếm tiền thay vì học hành.

Sau quá nhiều bê bối, cô biến mất khỏi làng giải trí suốt một thời gian dài. Hiện 9X đã bước qua độ tuổi 20, trong những tấm ảnh trên mạng xã hội, dân mạng nhận ra nhan sắc của cô có sự thay đổi rõ rệt và nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nữ diễn viên sinh năm 1999 cũng chín chắn, điềm đạm hơn trước và đang xây dựng lại sự nghiệp đã sụp đổ cách đây nhiều năm của mình.

Sau quá nhiều bê bối, cô biến mất khỏi làng giải trí suốt một thời gian dài

Ôn Huyền Diệp

Ôn Huyền Diệp (16 tuổi, biệt danh Tiểu Tiểu Bân) là con trai của sao nhí đình đám trên màn ảnh Đài Loan thập niên 1980 Ôn Triệu Vũ. Gây ấn tượng với gương mặt đáng yêu cùng lối diễn xuất tự nhiên, nên khi được 2-3 tuổi, Tiểu Tiểu Bân đã tham gia đóng phim. 10X từng góp mặt trong nhiều bộ phim lớn nhỏ như Trạm kế tiếp hạnh phúc, Trời sinh một cặp…

Gây ấn tượng với gương mặt đáng yêu cùng lối diễn xuất tự nhiên, nên khi được 2-3 tuổi, Tiểu Tiểu Bân đã tham gia đóng phim

Đằng sau sự nổi tiếng từ khi còn nhỏ, Ôn Huyền Diệp có một cuộc sống áp lực đến khốn khổ khi trở thành trụ cột kinh tế của gia đình. Lợi dụng danh tiếng của con, cha mẹ em đã ra sức vắt kiệt sức lao động và tiền thù lao mà Tiểu Bân Bân mang lại. Cả hai dùng tiền cậu bé kiếm được mua siêu xe, biệt thự và đi phẫu thuật thẩm mỹ. Thậm chí, họ sẵn sàng biến sao nhí trở thành công cụ kiếm tiền đắc lực khi nhận nhiều hợp đồng đóng phim, quảng cáo và lấn át cả thời gian học tập của con.

Đằng sau sự nổi tiếng từ khi còn nhỏ, Ôn Huyền Diệp có một cuộc sống áp lực đến khốn khổ khi trở thành trụ cột kinh tế của gia đình

Từng có thời gian, Tiểu Bân Bân phải nhập viện vì quá kiệt sức. Khi 10X mắc bệnh nặng về da, bố của cậu bé từ chối chữa trị cho con vì sợ tốn tiền. Hiện sao nhí họ Ôn không còn nổi tiếng và đóng phim nhiều như xưa nữa, thân hình cũng mũm mĩm hơn lúc nhỏ. Tuy nhiên, gánh nặng tài chính vẫn đè nặng lên vai Huyền Diệp với món nợ khổng lồ từ sự phung phí của người bố.

Hác Thiệu Văn

Hác Thiệu Văn (sinh năm 1990) trở thành sao nhí nổi tiếng khắp châu Á sau vai diễn trong phim Tân Ô Long viện. Vẻ ngoài mập mạp đáng yêu với lối diễn xuất lém lỉnh khiến 9X nhanh chóng “ghi điểm” với khán giả. Suốt những năm tháng tuổi thơ, Hác Thiệu Văn chỉ tập trung vào việc đóng phim, kiếm tiền để phụ giúp bố mẹ trang trải cuộc sống. Nhưng sau khi gia đình phá sản, bị mẹ dùng hết thù lao đóng phim, cuộc đời của sao nhí trượt dốc dài.



Hác Thiệu Văn (sinh năm 1990) trở thành sao nhí nổi tiếng khắp châu Á sau vai diễn trong phim Tân Ô Long viện

Giữa lúc tên tuổi đang “lên như diều gặp gió”, Hác Thiệu Văn bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí, tập trung vào việc học. Đến năm 2009, anh mới trở lại màn ảnh với phim Latter Days. Sau đó, 9X đảm nhiệm nhiều vai phụ trong Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, Hoá ra anh vẫn ở đây… Dù vậy, thu nhập ít ỏi từ việc đóng phim vẫn không đủ để anh trả hết nợ nần và chăm lo cho gia đình.

Giữa lúc tên tuổi đang “lên như diều gặp gió”, Hác Thiệu Văn bất ngờ rút lui khỏi làng giải trí, tập trung vào việc học

Ngoại hình phát tướng cũng là lý do khiến Hác Thiệu Văn khó tìm được chỗ đứng trong giới giải trí Trung Quốc. Sự nghiệp bấp bênh, gia cảnh nghèo túng, để mưu sinh, anh phải nhận làm thêm ở một số cửa hàng bán đồ ăn.