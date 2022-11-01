Cuộc sống hiện tại của sao nhí đình đám duy nhất Cbiz đỗ đại học Thanh Hoa, từng tiếp đón phu nhân Obama giờ ra sao?

Diệp Tử sinh năm 1995, từng là sao nhí đình đám đến từ Tứ Xuyên (Trung Quốc) của làng giải trí Hoa ngữ. Từ thuở nhỏ, nữ diễn viên đã gây ấn tượng với gương mặt trái xoan phúc hậu, nét đẹp thanh tú, rất tạo thiện cảm với người đối diện.

Với khởi đầu tốt đẹp này, nghiệp diễn của Diệp Tử ngày càng thăng hoa, cô liên tục tham gia vào các dự án khác nhau. Đặc biệt, năm 2006 là năm sự nghiệp của Diệp Tử chạm đến đỉnh cao khi có tới 4 tác phẩm được ra mắt khán giả. Trong đó bao gồm 3 bộ phim truyền hình: Dì Ghẻ, Thất Phẩm Lý Thế Đầu, Cô Hàng Gánh Núi Ba và 1 vở nhạc kịch tên Hoa Mặt Trời.

Năm 2002, Diệp Tử ra mắt dưới vai trò một sao nhí và đảm nhiệm vai chính trong tác phẩm có đề tài lịch sử mang tên Thiên Địa Tụng. Khi ấy, dù mới 7 tuổi nhưng Diệp Tử đã bộc lộ tài năng diễn xuất xuất sắc cùng khả năng bắt ống kính cực tốt. Điều này khiến cho Diệp Tử nhanh chóng lọt vào mắt xanh của khán giả dù các cảnh quay của cô trong bộ phim năm ấy chưa thực sự nhiều.

Nhờ tài năng thiên phú của mình, Diệp Tử vinh dự trở thành đại diện thanh thiếu niên đối thoại với cựu tổng thống phu nhân Mỹ - bà Michelle Obama. Qua bức ảnh, có thể thấy Diệp Tử không hề rụt rè mà vẫn rất đĩnh đạc trước người phụ nữ mang tầm ảnh hưởng thế giới.

Đặc biệt, dù bận rộn đóng phim nhưng con đường học tập của Diệp Tử không hề bị gián đoạn. Từ tiểu học đến cấp 3, thành tích của Diệp Tử luôn đứng đầu lớp. Sau khi tốt nghiệp trung học, Diệp Tử được nhận vào Đại học Thanh Hoa với số điểm xuất sắc và trở thành hoa khôi của trường. Đây có thể nói là thành tích có một không hai tại Cbiz. Bởi lẽ từ lâu, Đại học Thanh Hoa đã là đại học top đầu Trung Quốc nói riêng và cả thế giới nói chung về chất lượng đào tạo, giảng dạy.

Hiện tại, Diệp Tử năm nay 27 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, Diệp Tử không chọn trở lại showbiz mà tiếp tục theo đuổi các nấc thang mới trong học thuật bằng việc đăng ký học Thạc sĩ. Tuy việc từ bỏ làng giải trí của Diệp Tử khiến không ít người cảm thấy đáng tiếc nhưng mọi người càng thấy khâm phục hơn bản lĩnh của sao nhí một thời này.

Diệp Tử cũng đã lên xe hoa với bạn trai của mình sau 7 năm yêu đương vào ngày 1/1/2022. Cô không tiết lộ gương mặt bạn trai mà chỉ khoe ảnh cưới để nhiều người cùng chúc mừng.