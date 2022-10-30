Sao nhí xuất thân hào môn giờ mắc bệnh tâm thần, phải đi ăn xin vì tán gia bại sản, sự nghiệp lụi bại

Sao quốc tế 30/10/2022 11:23

Từng là một diễn viên nhí triển vọng, lại có xuất thân hào môn, sao nhí này giờ đây lại sống rất khốn khó, khiến ai cũng đau lòng.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, một ngày nọ, Hội tình nguyện cứu trợ tỉnh Quảng Đông nhận được tin báo về một người đàn ông vô gia cư, sống bằng việc ăn xin. Khi đến nơi, nhóm tình nguyện này chỉ thấy một người đàn ông đang đeo khẩu trang và nằm dài dưới đất khá khổ sở. Điều đau lòng hơn là qua tìm hiểu, người này lại từng là một diễn viên nhí triển vọng - Lý Truyền.

Sao nhí xuất thân hào môn giờ mắc bệnh tâm thần, phải đi ăn xin vì tán gia bại sản, sự nghiệp lụi bại - Ảnh 1
Lý Truyền lang thang đường phố, sống qua ngày bằng cách nhặt rác và ăn xin - Ảnh: Internet

Những người dân sống trong khu vực gần đó đều biết về Lý Truyền, nhưng không ai biết anh từng nổi tiếng. Trong suốt nhiều năm trước khi được hội tình nguyện trợ giúp, anh sống lang thang trên phố, nhặt rác kiếm ăn và ngủ trên lề đường.

“Cậu ấy không nói chuyện với bất kỳ ai. Lúc nào cũng trong tình trạng đeo khẩu trang giấu mặt. Nếu có ai đó cố tình tiếp cận, cậu ấy sẽ cầm nhành cây hay vài vật dụng che mặt." - một người dân cho hay.

Sao nhí xuất thân hào môn giờ mắc bệnh tâm thần, phải đi ăn xin vì tán gia bại sản, sự nghiệp lụi bại - Ảnh 2
Lý Truyền từng là một sao nhí triển vọng trước khi loạt biến cố ập đến - Ảnh: Internet

 Sao nhí xuất thân hào môn giờ mắc bệnh tâm thần, phải đi ăn xin vì tán gia bại sản, sự nghiệp lụi bại - Ảnh 3

Sinh năm 1982 tại vùng Cáp Nhĩ Tân, Trung Hoa, Lý Truyền may mắn khi có được sự hậu thuẫn của gia đình bề thế. Cha anh trước kia là Cục trưởng Cục điện lực Cáp Nhĩ Tân, còn mẹ là giám đốc một công ty điện ảnh. Vì vậy, con đường diễn xuất của Lý Truyền khá bằng phẳng với vai diễn đầu tiên là phim Vòng Đời và nối tiếp là nhiều tác phẩm khác cũng được đánh giá cao.

Dẫu vậy, biến cố nhanh chóng ập đến với Lý Truyền khi cha mẹ anh đột ngột qua đời, khiến cho nam diễn viên phải tự lập khi còn quá trẻ. Sau đó, Lý Truyền đầu tư tất cả tài sản vào chứng khoán với hy vọng sẽ đủ tài chính để sống tốt.

Sao nhí xuất thân hào môn giờ mắc bệnh tâm thần, phải đi ăn xin vì tán gia bại sản, sự nghiệp lụi bại - Ảnh 4

Tuy nhiên, cổ phiếu rớt giá khiến cho toàn bộ tiền đầu tư của Lý Truyền cất bước ra đi. Mất hết mọi thứ, nam diễn viên lâm vào cảnh vô gia cư, đi khắp nơi xin ăn. Không những vậy, Lý Truyền còn bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý, luôn trong tình trạng không tỉnh táo, có lẽ hàng loạt biến cố đã khiến cho anh bị khủng hoảng tâm lý không hề nhẹ.

Sao nhí xuất thân hào môn giờ mắc bệnh tâm thần, phải đi ăn xin vì tán gia bại sản, sự nghiệp lụi bại - Ảnh 5
Tình trạng của Lý Truyền ổn hơn nhiều sau khi được giúp đỡ - Ảnh: Internet

May mắn là sau khi được hội tình nguyện trợ giúp, Lý Truyền đã tìm thấy người thân của mình, dần bình phục về tâm lý và kiếm được việc làm. Khán giả đều bày tỏ sự vui mừng khi nam diễn viên cuối cùng cũng tìm được cuộc sống riêng cho mình.

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