Đâu là bí quyết giúp mỹ nhân Trương Quân Ninh luôn giữ được làn da căng mịn như gái tuổi teen?

Sao quốc tế 29/10/2022 23:30

Dù cho đã bước tuổi 40 nhưng nhan sắc của Trương Quân Ninh vẫn phải khiến cho nhiều người ganh tị khi sở hữu làn da như gái 20.

Skincare tối giản

Trương Quân Ninh từng tiết lộ cô chăm sóc da khá đơn giản. Do tính chất công việc thường xuyên phải trang điểm, điều cô chú trọng nhất là tẩy trang và làm sạch da. Cụ thể bất kể là đi làm hay đi chơi gì về muộn như thế nào nữ diễn viên vẫn luôn tẩy trang, kế tiếp là dưỡng ẩm để giúp da được sạch sâu hơn sau một ngày dài tiếp xúc ngoài trời. 

Chống nắng

Đâu là bí quyết giúp mỹ nhân Trương Quân Ninh luôn giữ được làn da căng mịn như gái tuổi teen? - Ảnh 1
Trương Quân Ninh - Ảnh: Internet

Nữ diễn viên thú nhận có làn da rất dễ bị sạm nám và nhạy cảm với ánh nắng nên ngoài bước thoa kem chống nắng, cô còn bổ sung thêm thực phẩm chức năng có công dụng tăng cường khả năng chống nắng cho da. Thậm chí, cô kỹ tính đến mức khi không ra ngoài nếu như không có áo chống nắng. 

Sinh hoạt điều độ

Trương Quân Ninh tin rằng sinh hoạt điều độ có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe đẹp. Vì vậy, cô luôn cố gắng đi ngủ sớm, uống nhiều nước và tập thể dục thường xuyên. Người đẹp còn là tín đồ bộ môn massage. 

Đâu là bí quyết giúp mỹ nhân Trương Quân Ninh luôn giữ được làn da căng mịn như gái tuổi teen? - Ảnh 2
Làn da căng bóng mịn màng của nữ diễn viên khiến fan ganh tị - Ảnh: Internet

Trương Quân Ninh sinh năm 1982, là người gốc Đài Loan. Cô từng đảm nhận vai Từ Hiền Phi trong Võ Tắc Thiên, Du Phi trong Như Ý Truyện... Một năm qua, nữ diễn viên đi lại làm việc giữa Trung Quốc và Đài Loan, xuất hiện trong nhiều phim và chương trình tạp kỹ Trung Quốc. Quân Ninh còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu đình đám, ước tính có thu nhập 45 triệu Đài tệ (gần 37 tỷ đồng) nhờ các hợp đồng này.

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