Hôn lễ giản dị của sao nhí đình đám một thời 'Tân Ô Long viện' Hác Thiệu Văn

Sao quốc tế 21/01/2023 15:56

Mới đây, Hác Thiệu Văn tổ chức lễ cưới với vợ Lâm Ninh Thụy sau nửa năm tạm hoãn vì dịch bệnh và vấn đề công việc.

Vào ngày 21/1, trang Sina đưa tin, nam diễn viên Hác Thiệu Văn tổ chức lễ cưới với vợ Lâm Ninh Thụy sau nửa năm tạm hoãn vì dịch bệnh và vấn đề công việc. Đám cưới của ngôi sao Tân Ô Long viện giản dị, chỉ vỏn vẹn 5 bàn tiệc ở một khách sạn nhỏ. Vợ chồng Hác Thiệu Văn diện trang phục bình thường, không váy cưới hay đồ vest.

Cụ thể, hôn lễ của Hác Thiệu Văn không có nhiều nghệ sĩ trong showbiz. Chỉ có nam diễn viên gạo cội Lý Lập Quần và đạo diễn Chu Đình Bình đến chúc phúc cho sao nhí nổi tiếng một thời.

Hôn lễ giản dị của sao nhí đình đám một thời 'Tân Ô Long viện' Hác Thiệu Văn - Ảnh 1Hôn lễ giản dị của sao nhí đình đám một thời 'Tân Ô Long viện' Hác Thiệu Văn - Ảnh 2

 

Trước đó, Hác Thiệu Văn và Lâm Ninh Thụy đăng ký kết hôn vào tháng 5/2022. Vợ nam diễn viên là chuyên viên trang điểm. Họ gặp nhau trên phim trường và đã hẹn hò hơn 2 năm. Lâm Ninh Thụy từng trải qua cuộc hôn nhân đổ vỡ và có con gái. Sau khi Hác Thiệu Văn công bố tin tức kết hôn, người hâm mộ gửi lời chúc phúc và hoài niệm về quá khứ nổi danh của nam diễn viên. 

Ngoài ra, nam diễn viên chia sẻ không ngại điều tiếng cưới phụ nữ từng lỡ một lần đò. Anh cho biết sẽ yêu thương và chăm sóc con riêng của vợ như con ruột. Sau khi về chung nhà, Hác Thiệu Văn và Lâm Ninh Thụy cùng livestream bán hàng để kiếm thu nhập.

Hôn lễ giản dị của sao nhí đình đám một thời 'Tân Ô Long viện' Hác Thiệu Văn - Ảnh 3Hôn lễ giản dị của sao nhí đình đám một thời 'Tân Ô Long viện' Hác Thiệu Văn - Ảnh 4

Sau thành công của Tân Ô Long Viện, Hác Thiệu Văn trở thành sao nhí ăn khách ở showbiz Hoa ngữ, liên tục được mời diễn xuất với các ngôi sao tên tuổi trong Tiếu Lâm Tiểu Tử (Từ Nhược Tuyên, Lâm Chí Dĩnh), Thập Huynh Đệ (Chung Trấn Đào, Trương Mẫn),… Tuy nhiên, thành công đến sớm và cũng nhanh vụt tắt. Theo Sina, Hác Thiệu Văn là một trong những sao nhí trải qua nhiều biến cố và lận đận nhất showbiz Trung Quốc.

Đáng chú ý là nam diễn viên từng trải qua giai đoạn khó khăn khi lâm cảnh thất nghiệp, nợ nần chồng chất vì gia đình kinh doanh thua lỗ. Để kiếm thu nhập nuôi mẹ già và chi trả các khoản nợ, nam diễn viên làm thêm ở một số cửa hàng bán đồ ăn, chấp nhận đóng vai phụ mờ nhạt trên màn ảnh.

Theo Tony, quản lý Hác Thiệu Văn, nam diễn viên hiện sống ở Chiết Giang, Trung Quốc. Những năm qua, Hác Thiệu Văn nhận được một số lời mời đóng phim cổ trang.

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Từ khóa:   Hác Thiệu Văn sao hoa ngữ sao châu á Tân Ô Long viện

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