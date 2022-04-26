'Nữ thần mặt mộc' Kim Ji Won khoe vẻ đẹp trưởng thành và thơ mộng trong loạt ảnh mới

Sao quốc tế 26/04/2022 09:27

Nữ diễn viên Kim Ji Won khiến cư dân mạng không khỏi 'xuýt xoa' với hình ảnh quyến rũ, cuốn hút sau khi quay lại màn ảnh nhỏ.

Vào ngày 25, công ty quản lý Salt Entertainment đã đăng tải một số bức ảnh của Kim Ji Won chụp cho tạp chí Lifestyle Magazine Singles số tháng 5. 

Trong các bức ảnh được đăng tải, Kim Ji Won tỏa ra một năng lượng mạnh mẽ với khung cảnh mơ mộng tạo ra bởi ánh sáng nhiều sắc màu hòa lẫn trong bóng tối. Sư kết hợp này khiến bức ảnh có chút bí ẩn lại nhưng cũng không kém phần nghệ thuật. Đặc biệt, cô nàng còn gây ấn tượng với đôi mắt sâu, giàu cảm xúc và tư thế tạo dáng thanh lịch. 

'Nữ thần mặt mộc' Kim Ji Won khoe vẻ đẹp trưởng thành và thơ mộng trong loạt ảnh mới - Ảnh 1

Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện tại buổi chụp ảnh, Kim Ji Won đã nói về Mi Jeong trong phim 'Nhật ký tự do của tôi' rằng: "Người ta nói những người có một khu vườn thì chúng tự khắc sẽ nở hoa, nhưng Mi Jeong là một người biết cách tạo cho mình một khu vườn riêng, điều này quả thật rất thu hút". 

'Nữ thần mặt mộc' Kim Ji Won khoe vẻ đẹp trưởng thành và thơ mộng trong loạt ảnh mới - Ảnh 2

Sau đó, cô nàng hồi tưởng về những bộ phim đã tham gia: “Khi đóng vai đó, tôi hay nghĩ tại sao người này lại lựa chọn như vậy, nếu là tôi, tôi sẽ chọn thế nào đây? Khi tôi suy ngẫm và cố gắng hiểu nhân vật, tôi có rất nhiều suy nghĩ đan xen và từ đó lại có dũng khí hơn. Khi tôi làm việc, biên độ cuộc sống cứ lên xuống thất thường, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải tiến lên ”.

'Nữ thần mặt mộc' Kim Ji Won khoe vẻ đẹp trưởng thành và thơ mộng trong loạt ảnh mới - Ảnh 3

Ngoài ra cô còn chia sẻ: "Tôi cảm thấy hãnh diện vì có thể cho các bạn thấy phong cách mới mẻ thế này. Cả tôi cũng bất ngờ với tạo hình này nên buổi chụp hình khiến tôi cảm thấy vô cùng thích thú".

Gần đây, Kim Ji Won xuất hiện trong bộ phim 'Nhật ký tự do của tôi' được phát sóng vào lúc 10:30 tối thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần. 

Theo DongA

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