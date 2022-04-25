Bản remake bộ phim đình đám 'Itaewon Class' do Nhật Bản sản xuất xác nhận phát sóng vào tháng 7, tiết lộ nam chính là một trong những mỹ nam quyến rũ nhất xứ sở hoa anh đào

Sao quốc tế 25/04/2022 17:09

Siêu phẩm 'Itaewon Class' sắp được 'tái sinh' tại Nhật Bản và sẽ lên sóng vào tháng 7 tới. Đặc biệt, phim có sự góp mặt của ngôi sao đang lên - Ryoma Takeuchi thủ vai Park Se Ro Yi.

Công ty sản xuất SLL cho biết: "Bản remake của 'Itaewon Class' có tên là 'Roppongi Class' và sẽ được phát sóng trên kênh truyền hình Asahi vào tháng 7 này". 

Dựa trên webtoon cùng tên của Kakao Entertainment, bộ phim truyền hình 'Itaewon Class' vẫn được xem là 'siêu thoại' về những người trẻ tuổi dám nghĩ dám làm, táo bạo cùng lòng dũng cảm trong một thế giới bất công và tình bạn đẹp giữa những người cùng khổ với nhau. Phim được phát sóng trên đài JTBC vào năm 2020 và đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong và ngoài nước.

Bản remake bộ phim đình đám 'Itaewon Class' do Nhật Bản sản xuất xác nhận phát sóng vào tháng 7, tiết lộ nam chính là một trong những mỹ nam quyến rũ nhất xứ sở hoa anh đào - Ảnh 1

'Itaewon Class' là một tác phẩm không chỉ thành công ở Hàn Quốc mà còn ở nổi tiếng ở thị trường phim ảnh Nhật Bản. Sau khi được phát hành trên Netflix Nhật, bộ phim liên tục đứng đầu bảng xếp hạng mức độ phổ biến và đứng top 10 trong hai năm liên tiếp. Không chỉ vậy, siêu phẩm còn có một lượng fan Nhật vô cùng hùng hậu. 

Phiên bản remake của Nhật có tên 'Roppongi Class' là một dự án hợp tác giữa SLL và Kakao Entertainment cùng với kênh truyền hình TV Asahi. TV Asahi sản xuất và phát sóng, SLL, Kakao Entertainment và Cross Pictures tham gia đồng sản xuất để nâng cao mức độ hoàn thiện dựa trên phiên bản gốc.

Bản remake bộ phim đình đám 'Itaewon Class' do Nhật Bản sản xuất xác nhận phát sóng vào tháng 7, tiết lộ nam chính là một trong những mỹ nam quyến rũ nhất xứ sở hoa anh đào - Ảnh 2

Được biết, ngôi sao đang lên của Nhật Bản - Ryoma Takeuchi xác nhận đảm nhận vai chính Park Sae Ro Yi. Ryoma Takeuchi đã chứng tỏ khả năng diễn xuất xuất sắc cùng độ 'hot' của mình thông qua các vai chính trong các phim điện ảnh như: 'Iron Wall Teacher', phim truyền hình 'Rockside Rocket', 'On the Day the World Ends with You'. Cư dân mạng kỳ vọng rất cao về vai diễn lần này của anh chàng. Fan tò mò không biết một thanh niên 'ngoài lạnh trong nóng' Park Sae Ro Yi bản Nhật sau khi chuyển đến Roppongi, Tokyo sẽ như thế nào.

Theo DongA

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Từ khóa:   Ryoma Takeuchi phim hàn tầng lớp itaewon

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