Được biết, ngôi sao đang lên của Nhật Bản - Ryoma Takeuchi xác nhận đảm nhận vai chính Park Sae Ro Yi. Ryoma Takeuchi đã chứng tỏ khả năng diễn xuất xuất sắc cùng độ 'hot' của mình thông qua các vai chính trong các phim điện ảnh như: 'Iron Wall Teacher', phim truyền hình 'Rockside Rocket', 'On the Day the World Ends with You'. Cư dân mạng kỳ vọng rất cao về vai diễn lần này của anh chàng. Fan tò mò không biết một thanh niên 'ngoài lạnh trong nóng' Park Sae Ro Yi bản Nhật sau khi chuyển đến Roppongi, Tokyo sẽ như thế nào.

Theo DongA