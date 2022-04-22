4 bộ phim nhẹ nhàng, tươi mát cho ngày hè rực nắng bạn không nên bỏ qua nếu là một 'mọt phim Hàn'

Dàn diễn viên gồm những gương mặt lạ mà quen của màn ảnh Hàn như: Lee Hye Ri, Ryu Jun Yeol, Go Kyung Pyo, Park Bo Gum, Lee Dong Hwi. Đây sẽ là một bộ phim giúp bạn chữa lành tâm hồn và đáng 'cày' nhất vào ngày hè chói chang.

Bối cảnh Hàn Quốc năm 1988, giữa Seoul sầm uất là khu phố Ssangmun yên bình, nơi có năm đứa trẻ cá tính khác biệt nhưng thân thiết từ bé: thiên tài cờ vây ngờ nghệch Choi Taek, Jung Hwan 'mặt chó' lạnh lùng, Sun Woo đẹp trai, học giỏi, Dong Ryong vụng về, hài hước và Deok Seon hậu đậu, lạc quan - cô gái duy nhất của nhóm. Tình bạn của họ vô tư, tươi vui đồng thời xen lẫn những rung động đầu đời. Nội dung phim Reply 1988 đan xen giữa hiện tại và quá khứ tạo nên sự mới lạ cho người xem. Từ đầu đến cuối, khán giả xem phim Lời Hồi Đáp 1988 phải đi tìm đáp án cho bài toán: chồng của nữ chính Deok Seon là ai trong bốn chàng trai lớn lên bên cô từ nhỏ.

2. Hospital Playlist

Bộ phim theo chân 5 người bạn bác sĩ, mỗi người một tính cách khác nhau: Lee Ik Joon (Jo Jung Suk), Chae Song Hwa (Jeon Mi Do), Ahn Jung Won (Yoo Yeon Seok), Kim Jun Wan (Jung Kyung Ho) và Yang Seok Hyung (Kim Dae Myung). Họ tình cờ gặp nhau vào năm 1999 tại trường y, trở thành nhóm bạn thân thiết hơn 20 năm qua và làm việc cùng nhau tại bệnh viện YulJe.

Dàn "mỹ nam" gồm tài tử Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho và 'bóng hồng duy nhất' Jeon Mi Do. Đây không chỉ là một bộ phim giải trí bình thường mà còn đan xen nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau, nếu là một 'tín đồ' phim Hàn, bạn nhất định phải xem đấy nhé!

3. Hometown Cha Cha Cha

'Hometown Cha Cha Cha' thuộc thể loại hài lãng mạn, do biên kịch Shin Ha Eun chấp bút, Yoo Je Won đạo diễn. Tác phẩm được làm lại từ phim điện ảnh ăn khách năm 2004 - "Mr. Hong".

Nội dung xoay quanh mối quan hệ bền chặt với những niềm vui, nỗi buồn của người dân làng chài ven biển Gong Jin, Hàn Quốc. Nhà sản xuất kỳ vọng tác phẩm chữa lành vết thương tâm hồn, mang đến tiếng cười, xua tan căng thẳng giữa đại dịch.

Shin Min Ah vào vai nữ chính Yoon Hye Jin, một nha sĩ chuyển từ Seoul đến ngôi làng ven biển Gongjin. Kim Seon Ho trong vai nam chính Hong Doo Shik, một người kỳ quặc chuyên gia việc làm giúp đỡ mọi người xung quanh thị trấn.

Những câu chuyện trong phim sẽ khiến bạn 'cười ra nước mắt', nhớ mãi không quên. Nhanh bỏ phim vào danh sách phim mùa hè của bạn nhé!

4. Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo

Ra mắt vào cuối năm 2016, Cô nàng cử tạ Kim Bok Joo đã tạo nên một cơn sốt trên khắp Châu Á vì đề tài mới mẻ, nội dung đáng yêu và quy tụ dàn diễn viên đầy tài năng. Đây là bộ phim truyền hình nổi tiếng Hàn Quốc với sự góp mặt của hai diễn viên sáng giá của xứ sở kim chi Lee Sung Kyung và Nam Joo Hyuk