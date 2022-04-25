Netizen sôi nổi thảo luận về nhan sắc của 'vũ khí bí mật' nhà SM - Winter (aespa) trong hai màu tóc khác nhau: Một xinh đẹp như công chúa, một quyến rũ tựa nữ thần

Sao quốc tế 25/04/2022 17:03

Cư dân mạng đang 'rần rần' bàn tán về màu tóc của thành viên Winter - aespa và tìm xem đâu là 'chân ái' của mỹ nhân Gen4 xứ Hàn.

Trên một diễn đàn cộng đồng trực tuyến, cư dân mạng sôi nổi thảo luận về hai màu tóc khác nhau trong Winter - aespa. Một bên là mái tóc sáng màu toát lên sự quý kiêu sa và sang chảnh của một "nàng công chúa", một bên với mái tóc đen truyền thống không kém phần quyến rũ khiến gương mặt của cô trở nên cực kỳ thu hút. 

Netizen sôi nổi thảo luận về nhan sắc của 'vũ khí bí mật' nhà SM - Winter (aespa) trong hai màu tóc khác nhau: Một xinh đẹp như công chúa, một quyến rũ tựa nữ thần - Ảnh 1

Netizen sôi nổi thảo luận về nhan sắc của 'vũ khí bí mật' nhà SM - Winter (aespa) trong hai màu tóc khác nhau: Một xinh đẹp như công chúa, một quyến rũ tựa nữ thần - Ảnh 2

Đặc biệt, màu tóc của Winter được chú ý nhiều nhất trong đợt quảng bá cho 'Got The Beat'. Cư dân mạng cũng nhận xét về cách màu tóc của cô ấy thay đổi nhan sắc tổng thể của cô nàng như thế nào. Màu tóc sáng hơn mang lại cảm giác thiên thần hơn và tông màu tối mang lại vẻ ngoài lôi cuốn hơn.

Netizen sôi nổi thảo luận về nhan sắc của 'vũ khí bí mật' nhà SM - Winter (aespa) trong hai màu tóc khác nhau: Một xinh đẹp như công chúa, một quyến rũ tựa nữ thần - Ảnh 3

Netizen sôi nổi thảo luận về nhan sắc của 'vũ khí bí mật' nhà SM - Winter (aespa) trong hai màu tóc khác nhau: Một xinh đẹp như công chúa, một quyến rũ tựa nữ thần - Ảnh 4

Một số bình luận của cư dân mạng như về cuộc bầu chọn này như sau: 

"Mình yêu Winter trong mái tóc đen với mái ngố siêu cuốn"

"Mình rất nhớ mái tóc vàng của em ấy......"

"Có phải mình là người duy nhất mê mái tóc dài nhuộm vàng của em ấy không vậy? "

"Tóc đen đẹp hết nấc..."

"Em ấy trông giống như một cô tiên với mái tóc vàng và trở thành một nhân vật trong game với mái tóc đen"

"Mình yêu cô ấy với mái tóc ngắn tối màu hơn "

"Mình đã không nhận ra cô ấy cho đến khi cô ấy đổi tóc sang màu tối. Mình thậm chí không thể nhận ra Winter trong 'Black Mamba' luôn kìa"

"Mình muốn nhìn thấy em ấy trong mái tóc hồng cơ "

"Cô ấy trông cũng hợp với màu xám tro ấy"

"Cô ấy gây cho mình ấn tượng nhẹ nhàng với mái tóc vàng "

"Yêu tóc đen, mãi mãi "

Theo Allkpop

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