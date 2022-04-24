Top 5 thần tượng K-POP được mệnh danh là 'vũ khí bí mật', xuất hiện ở đâu tạo nhiệt ở đó

V (BTS), tên thật Kim Taehuyng, là một trong 7 thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng BTS. Không chỉ sở hữu tài năng ca hát cùng chất giọng trầm khác lạ, nam thần tượng còn được biết đến rất nhiều với biệt danh nam thần Kpop thế hệ mới cùng tính cách 4D đặc biệt. Đối với người hâm mộ, V là trong những nam idol có sự nổi bật ngay khi đặt chân lên sân khấu biểu diễn. Trước khi ra mắt vào năm 2013, sáu thành viên còn lại đã giao lưu với người hâm mộ thông qua mạng xã hội, nhưng anh chàng lại được giữ bí mật đến phút cuối cho thấy tiềm năng của anh không phải dạng vừa.

Trước khi trở thành một mảnh ghép trong nhóm BLACKPINK thì Jennie từng làm nữ chính trong MV That XX của G - Dragon. Đồng thời cô cũng có cơ hội góp giọng trong ca khúc: Special (Lee Hi), GG Be (Seungri), Black (G-Dragon). Cô từng được biết đến với cái tên là 'cô gái bí ẩn'. Ảnh của cô nàng được tải lên blog của YG Entertainment vào năm 2012 và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, mọi người bắt đầu tìm kiếm cái tên 'cô gái bí ẩn của YG' để biết cô nàng này là ai.

3. Ye Ji - Itzy

Ye Ji tên thật là Hwang Ye Ji, sinh ngày 26 tháng 5 năm 2000. Cô nàng trưởng nhóm Itzy được netizen chú ý ngay từ trước khi ra mắt khi cô ấy xuất hiện trên chương trình thực tế The Fan vào năm 2018, được Junho của 2PM giới thiệu là 'vũ khí bí mật' của JYP. Kể từ đó, sức nóng của cô nàng không ngừng tăng lên và cô còn là một trong những thành viên nhóm có lượng fan đông đảo nhất.

4. Winter - Aespa

Winter gây được sự thu hút người hâm mộ K-POP trước cả khi cô ấy ra mắt vì ảnh của cô nàng bị rò rỉ trên mạng. Có nhiều fan nói Winter trông giống tiền bối Tae Yeon của SNSD. Vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy đã khiến cộng đồng mạng hào hứng biểu hiện của cô trong tương lai.

5. Seul Gi của Red Velvet

Seul Gi là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng Red Velet. Nữ idol gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng nhan sắc độc lạ, đôi mắt một mí đặc trưng nổi bật giữa các thành viên còn lại. Seul Gi không chỉ là main dancer của Red Velvet, cô ấy còn là giọng ca tài năng và biết chơi rất nhiều nhạc cụ. Đây là lý do tại sao người hâm mộ luôn gọi cô ấy là một trong những 'vũ khí bí mật' của SM Entertainment.

Theo Allkpop