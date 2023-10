Top 5 thần tượng K-POP được mệnh danh là 'vũ khí bí mật', xuất hiện ở đâu tạo nhiệt ở đó

2. Jennie - Blackpink

Trước khi trở thành một mảnh ghép trong nhóm BLACKPINK thì Jennie từng làm nữ chính trong MV That XX của G - Dragon. Đồng thời cô cũng có cơ hội góp giọng trong ca khúc: Special (Lee Hi), GG Be (Seungri), Black (G-Dragon). Cô từng được biết đến với cái tên là 'cô gái bí ẩn'. Ảnh của cô nàng được tải lên blog của YG Entertainment vào năm 2012 và nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, mọi người bắt đầu tìm kiếm cái tên 'cô gái bí ẩn của YG' để biết cô nàng này là ai.