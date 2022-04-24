'Nữ hoàng sexy' Lee Hyo Ri khiến chồng 'nóng mặt' trong chiếc váy xẻ ngực táo bạo. Fan hâm mộ phải trầm trồ vì sự 'chất chơi' của cô nàng

Sao quốc tế 24/04/2022 11:07

Mới đây, ca sĩ Lee Hyo Ri khiến fan hâm mộ phen 'hú hồn' khi diện bộ váy xẻ ngực táo bạo video call cho chồng. 

 

Mới đây, Lee Hyo Ri mặc một chiếc váy xuyên thấu để chụp ảnh trong chương trình truyền hình 'Seoul Check-in' phát sóng vào ngày 22.

Cô nàng nói: “Tôi sẽ gọi cuộc video call khi mặc bộ trang phục này. Ngực tôi chính là điểm nhấn". Và sau đó 'chị đẹp' đã gọi điện video cho chồng mình - nhạc sĩ Lee San Soon. Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Hyo Ri, Lee Sang Soon phải thốt lên: "Ôi trời ơi".

 'Nữ hoàng sexy' Lee Hyo Ri khiến chồng 'nóng mặt' trong chiếc váy xẻ ngực táo bạo. Fan hâm mộ phải trầm trồ vì sự 'chất chơi' của cô nàng - Ảnh 1

 

Hyo Ri hỏi Lee Sang Soon rằng anh đang làm gì và anh ấy bảo mình đang dắt chó đi dạo. Anh chồng còn không quên cổ vũ vợ ghi hình tốt và cô nàng vui vẻ đón nhận lời cổ vũ của chồng. 

Được biết, từ ngày kết hôn cùng chàng nhạc sĩ 'xí trai', 'nữ hoàng gợi cảm' của showbiz Hàn Lee Hyo Ri đã quyết định rời xa chốn thành thị, lui về miền đảo Jeju xinh đẹp để cùng chồng tận hưởng những tháng ngày an yên và bình dị.

'Nữ hoàng sexy' Lee Hyo Ri khiến chồng 'nóng mặt' trong chiếc váy xẻ ngực táo bạo. Fan hâm mộ phải trầm trồ vì sự 'chất chơi' của cô nàng - Ảnh 2

Dù ban đầu bị soi mói và có sự so sánh nhưng cặp đôi Lee Hyo Ri và Lee Sang Soon vẫn hạnh phúc và yêu thương nhau cũng đã hơn 7 năm nay. Đến tận bây giờ, sau 7 năm kết hôn, Lee Hyori và Lee Sang Soon vẫn gắn bó bên nhau bền chặt. Tình yêu bình dị, đơn giản, không vướng chút hào nhoáng, thị phi showbiz chính là cái kết hoàn hảo cho màn gặp gỡ tưởng không hợp mà hợp không tưởng của cả hai.

Theo DongA

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Từ khóa:   Lee Hyori vợ chồng Lee Hyo Ri sao hàn

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