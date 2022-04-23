'Chị đại' Dara (2NE1) khoe nhan sắc cực đỉnh cùng vòng eo săn chắc, quyến rũ: Bật mí chế độ luyện tập 'khủng' của nữ thần để có được cơ bụng như ý

Mới đây, Dara khiến netizen một phiên 'rụng tim' với loạt ảnh khoe khéo cơ thể săn chắc và cơ bụng hoàn hảo.

Dara mới đây đã chia sẻ những bức ảnh chụp cùng thương hiệu Calvin Klein khoe vóc dáng mảnh mai và cơ bụng vô cùng ấn tượng.

Dara đã đăng tải một vài bức ảnh lên trang Instagram cá nhân vào ngày 21/4 này. Trong các bức ảnh, mỹ nhân 8X nổi bật với ngoại hình mảnh mai, quyến rũ và khỏe khoắn. 'Chị đẹp' còn khiến dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ với vòng eo con kiến, săn chắc và khuôn ngực nở nang, đầy đặn.

Dara nổi tiếng là nữ idol chăm chỉ duy trì vóc dáng nhất nhì làng giải trí Hàn. Hiện tại, cô nàng chỉ nặng 41 kg và sở hữu chiều cao 162 cm.

Cô ấy cho biết rằng mình đã tập luyện chăm chỉ để có được cơ bụng săn chắc và khỏe khoắn thế này: "Tôi tập cardio 1 tiếng vào buổi sáng khi chưa ăn gì và tự tập luyện tại nhà, đồng thời thực hiện 400 lần bài tập cơ bụng".

Cư dân mạng cũng hết lời khen ngợi Dara: "Chị trông thật tuyệt vời", "Dara nói về cơ bụng siêu đẹp này", "Thật xinh quá đi mất", " Chị thật quyến rũ quá đi".

Dara (tên đầy đủ là Sandara Park) là một trong số những mỹ nhân sở hữu nhan sắc lung linh bất chấp thời gian tại làng giải trí Hàn Quốc. Cô thuộc nhóm 2NE1, hoạt động từ năm 2009 và tan rã vào năm 2016. Vào ngày 17.4, Dara có màn tái hợp bất ngờ cùng các thành viên nhóm 2NE1: CL, Park Bom và Minzy. Nhóm đem đến tiết mục I’m the best hoành tráng và bùng nổ tại lễ hội âm nhạc Coachella đình đám tổ chức ở Mỹ.

Theo Allkpop

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chi-dai-dara-2ne1-khoe-nhan-sac-cuc-dinh-cung-vong-eo-san-chac-quyen-ru-bat-mi-che-do-luyen-tap-khung-cua-nu-than-de-co-duoc-co-bung-nhu-y-464012.html