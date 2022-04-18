Trưởng nhóm CL tiết lộ lý do tại sao 2NE1 lại tái hợp ở sân khấu của Coachella

Sao quốc tế 18/04/2022 18:25

CL (Lee Chae Rin) trưởng nhóm 2NE1 đã bày tỏ cảm nghĩ của mình về việc tái hợp với các thành viên tại Coachella.

Trưởng nhóm CL tiết lộ lý do tại sao 2NE1 lại tái hợp ở sân khấu của Coachella - Ảnh 1
CL

Cụ thể là vào ngày 18/4, thông qua Instagram cá nhân, nhóm trưởng CL đã chia sẻ: "Khi nhận được mời đến Coachella, tôi thực sự rất muốn mời các thành viên đến tham gia vì tôi mong có thể dùng sức mạnh của mình và cả nhóm để tái hợp lại trước khi quá muộn".

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Thông qua sân khấu này, tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi cho đến hiện tại, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu mến và dành thời gian cho 2NE1 suốt 13 năm qua".

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm cảm nghĩ của mình: "Với ý nghĩa đó, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng và có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ ai. Một lần nữa, xin cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm, những người đã giúp làm nên sân khấu ngày hôm nay".

Trưởng nhóm CL tiết lộ lý do tại sao 2NE1 lại tái hợp ở sân khấu của Coachella - Ảnh 2

Màn trình diễn bùng nổ của 2NE1 trên sân khấu Coachella.

Trước đó, ngày 17/3, CL đã thu hút sự chú ý khi trình diễn bản hit huyền thoại “I'm Best” cùng các thành viên của 2NE1: Park Bom, Sandara Park và Gong Minji trên sân khấu lễ hội Coachella 2022 được tổ chức tại Indio Coachella Valley, California, Mỹ.

Đây là lần đầu tiên 2NE1 tái hợp sau 6 năm tan rã khiến người hâm mộ vô cùng xúc động.

Mặt khác, CL đã phát hành full album vol.1 ‘ALPHA’ vào năm ngoái.

Trưởng nhóm CL tiết lộ lý do tại sao 2NE1 lại tái hợp ở sân khấu của Coachella - Ảnh 3
CL

Dưới đây là toàn bộ bài đăng của nữ nghệ sĩ trên trang Instagram cá nhân:

"Khi nhận được mời đến Coachella, tôi thực sự rất muốn mời các thành viên đến tham gia vì tôi mong có thể dùng sức mạnh của mình và cả nhóm để tái hợp lại trước khi quá muộn.

Thông qua sân khấu này, tôi muốn gửi lời chào đến tất cả những người đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi cho đến hiện tại, đồng thời gửi lời cảm ơn đến những người đã yêu mến và dành thời gian cho 2NE1 suốt 13 năm qua.

Với ý nghĩa đó, hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng và có ý nghĩa với tôi hơn bất cứ ai.

Tôi hy vọng thông qua khoảnh khắc này, những cảm xúc mà chúng ta đã cảm nhận được trong quá khứ sẽ sống lại.

Một lần nữa xin cảm ơn các thành viên đã giúp sân khấu ngày hôm nay rực rỡ và góp phần làm nên sân khấu này.

Sau này tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ hơn nữa để lấp đầy toàn bộ một tiếng đồng hồ trên sân khấu này".

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Từ khóa:   sao châu á Showbiz Hàn 2NE1

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