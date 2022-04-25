Album mới của Moonbyul - Mamamoo vượt hơn 80.000 bản pre-order, thể hiện sức hút 'không phải dạng vừa' của nàng rapper tài năng cỉa làng giải trí Hàn

Dù chưa chính thức phát hành nhưng album mới của Moonbyul đã vượt qua 80.000 bản đặt trước vượt qua cả con số của lần comeback trước đó.

Vào ngày 25, công ty quản lý RBW thông báo: "Single album mới 'CITT, Cheese in the Trap' của Moonbyul đã vượt qua 80.000 bản đặt trước".

Đây là con số 'khủng', vượt qua cả 70.000 bản bán ra trong tuần đầu tiên khi cô nàng phát hành mini album thứ 3 'Sequence' vào tháng Giêng. Nhờ điều này, Moonbyul đã lập một kỷ lục mới cho chính mình và được xem là 'điềm báo tốt' cho sự nghiệp đang trên đà phát triển của cô.

Moonbyul sẽ phát hành single album mới vào ngày 28/4. Sức nóng của lần comeback này càng lớn khi mà cô liên tiếp tung ra các bản teaser 'siêu cháy' cùng những hình ảnh về concept nhá hàng cả nội dung MV.

'Cheese in the Trap' là một ca khúc thể hiện sự táo bạo không ngại tìm kiếm và 'chiếm lấy' tình yêu, kết hợp với tiếng guitar punk sôi động càng khiến fan hâm mộ háo hức trông chờ hơn nữa. Moonbyul được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao nhạc rock chính hiệu đúng với tài năng đa dạng và độc đáo của cô nàng.

Cho đến thời điểm hiện tại, giọng của Moonbyul đã được cải thiện rất nhiều để có thể hòa âm tốt với MAMAMOO, hơn nữa cô luôn nhận được đánh giá cao về kỹ năng Rap của mình.

Moonbyul sẽ phát hành đĩa đơn mới vào 6 giờ chiều ngày 28/4, theo giờ địa phương.

Theo DongA

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