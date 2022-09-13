Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu?

Sao quốc tế 13/09/2022 07:31

Loạt sao nữ đình đám liên tục rơi vào tình trạng không thể tìm được bạn diễn phù hợp, phải hợp tác nâng đỡ cho đàn em.

Vài năm trở lại đâ nhiều sao nữ Cbiz như Dương MịchDương Tử,... rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười khi dự án phim thì có nhiều nhưng không tìm được bạn diễn phù hợp để tiến hành hợp tác. Cuối cùng, những minh tinh này buộc phải đóng cặp với đàn em kém tuổi, kém nổi, chấp nhận bị cọ nhiệt.

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu? - Ảnh 1
Những sao nữ hạng A như Dương Mịch, Dương Tử cũng rơi vào tình trạng khó tìm được bạn diễn phù hợp.

Đơn cử nhất có thể kể đến những bộ phim như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương (Dương Mịch - Cung Tuấn), Trường Tương Tư (Dương Tử - Trương Vãn Ý), Chiết Yêu (Lưu Thi Thi - Lưu Vũ Ninh),...

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu? - Ảnh 2Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu? - Ảnh 3

Lý do lớn nhất cho vấn đề này chính là phiên vị, nghệ sĩ Trung Quốc tranh chấp "phiên vị" để thể hiện địa vị của họ trong giới giải trí. Cách nhận vai diễn ngày càng được các diễn viên quan tâm nhiều hơn, chính vì việc này cũng đã khiến cho nhiều bộ phim chưa thể bấm máy vì gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn bạn diễn.

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu? - Ảnh 4

Trong một bộ phim luôn có vị trí nhất phiên và nhị phiên. Đương nhiên những diễn viên có thực lực, tài năng sẽ không chấp nhận làm nhị phiên, trở thành phông nền cho nữ chính tỏa sáng. Hầu hết, các nam diễn viên đều không muốn bản thân mình phải chấp nhận lép vế dưới sức ảnh hưởng của các nữ minh tinh, nhất là với cái tên đình đám như Dương Mịch.

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu? - Ảnh 5
Dương Mịch là cái tên đứng đầu trong danh sách này

Hơn nữa những các sao nam này bị áp lực rất lớn từ phía người hâm mộ của nữ chính. Nếu có hành động nào tỏ ý tranh phiên hay cọ nhiệt sẽ lập tức bị mắng không thương tiếc. Một khi phim flop, vị trí nhị phiên cũng sẽ bị đổ trách nhiệm nặng nề. 

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu? - Ảnh 6

Những sao nữ đình đám rơi vào tình trạng ngày càng khó tìm bạn diễn, phải hợp tác với đàn em là vì đâu? - Ảnh 7
Trước đó, Thành Nghị từng lao đao vì bị nghi "trộm phiên" của Dương Tử. Sau đó, fan cô nàng thậm chí tuyên bố không "xào couple" với Thành Nghị vì không muốn bị lợi dụng cọ nhiệt. 

Không chỉ vậy, việc "xào couple" của những cặp đôi này cũng hết sức phức tạp. Khi gặp lại bạn diễn buộc phải chú ý thái độ nếu không muốn bị nói là vô ơn, lạnh lùng,... Cá biệt, người hâm mộ của nữ chính còn mong thần tượng từ chối tuyên truyền phim với sao nam "không cùng đẳng cấp". 

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử sao hoa ngữ Cbiz phim hoa ngữ

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