Nhan sắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây giống như một thước phim điện ảnh

Sao quốc tế 05/10/2023 13:00

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây được ví như một thước phim điện ảnh.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trương Tịnh Nghi trên phố Tây được một người đi đường chụp lại. Theo người này nhận xét nhan sắc của cô nàng đẹp đến bất ngờ, giống như một khung cảnh trong một bộ phim điện ảnh.

Nhan sắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây giống như một thước phim điện ảnh - Ảnh 1

Tuy nhiên, bài viết này lại nhận về ý kiến trái chiều. Nhiều khán giả cho rằng nhìn góc chụp của ảnh đã được Trương Tịnh Nghi tính toán canh góc chụp và diễn cho ra vẻ tự nhiên chứ không phải người qua đường chụp. Một số khác còn cho rằng nhan sắc của cô nàng trong bức ảnh này chỉ ở mức bình thường chứ không ‘đẹp đến bất ngờ’ như bài viết này nhận xét.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, tên tuổi của Trương Tịnh Nghi được nhiều công chúng biết đến và chú ý nhiều hơn. Cô nàng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nàng tiểu hoa lứa sau 95. Sở hữu nhan sắc cổ điển, cô nàng cũng không ít lần khiến công chúng ngưỡng mộ khi thường xuyên khoe mặt mộc không tì vết của mình.

Nhan sắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây giống như một thước phim điện ảnh - Ảnh 2

Tuy nhiên, thời gian gần đây, khi dự án Anh Ấy Bước Ra Từ Ngọn Lửa do Trương Tịnh Nghi đóng chính lên sóng thì cô nàng lại nhận về những bình luận tiêu cực. Khán giả chê bai về nét diễn thiếu đột phá, cảnh múa thô cứng, thậm chí, còn yêu cầu nhà sản xuất thay đổi nữ chính. Nguyên do vì họ đánh giá ngoại hình và thực lực diễn xuất của mỹ nhân họ Trương không phù hợp với vai diễn.

Nhan sắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây giống như một thước phim điện ảnh - Ảnh 3

Vũ công thường có thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, có thể nói là rất gầy. Bởi nếu không sẽ rất khó để thực hiện các động tác uyển chuyển, có độ khó cao và đặc biệt, bạn diễn không thể nâng nổi một người có cân nặng quá tầm trên sân khấu.

Tuy nhiên, trong những phân cảnh múa của Trương Tịnh Nghi, chưa nói cô thực hiện đẹp hay không mà chỉ phần quản lý vóc dáng đã không đạt tiêu chuẩn. Nữ diễn viên thường xuyên mặc đồ rộng thùng thình để che đi vóc dáng trong khi người tập múa thật sự sẽ diện trang phục bó, tiện dụng hơn.

Nhan sắc Trương Tịnh Nghi qua ống kính người đi đường giữa phố Tây giống như một thước phim điện ảnh - Ảnh 4

Không chỉ vậy, Trương Tịnh Nghi còn bị chỉ trích về diễn xuất với nguyên một biểu cảm không khác gì phim cũ. Đã vậy, khẩu hình cũng như cách đọc thoại lí nhí, không rõ lời của cô còn gây khó chịu cho người xem.

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