Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du ngọt ngào 'tràn màn hình' trong bộ ảnh quảng bá Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa

Có thể thấy, Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi gây ấn tượng với visual nhan sắc mãn nhãn, vô cùng ‘xứng đôi vừa lứa’. Những tương tác đầy tình cảm ngọt ngào của cặp đôi khiến dân tình không khỏi ‘quắn quéo’. Không những thế, ekip còn khéo léo lồng ghép ánh lửa vào bộ ảnh, đúng với nội dung phim khiến 2 diễn viên trở nên nổi bật và gây ấn tượng trên khung hình.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi trên tạp chí Harper's Bazaar. Theo đó, bộ ảnh này được thực hiện để quảng bá cho bộ phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa.

Cho đến hiện tại, dự án Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa đạt nhiều thành tích khả quan khi lên sóng. Đáng chú ý, nhân vật Lâm Lục Kiêu của Hoàng Cảnh Du đã hút lượng lớn fan hâm mộ trên bảng xếp hạng nhiệt lượng nhân vật. Ở những tập đầu lên sóng, Hoàng Cảnh Du được khen diễn xuất, nhập vai khá tốt với hình tượng một người lính cứu hoả. Anh được xem là nhân vật then chốt giúp tác phẩm được khán giả đón nhận rộng rãi hơn.

Trái ngược với nam chính, nữ chính Trương Tịnh Nghi lại nhận về những bình luận tiêu cực. Khán giả chê bai nét diễn thiếu đột phá, cảnh múa thô cứng. Thậm chí, nhiều người xem còn yêu cầu nhà sản xuất thay đổi nữ chính. Nguyên do vì họ đánh giá ngoại hình và thực lực diễn xuất của cô nàng không phù hợp với vai diễn.

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung kể về Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn Công Bạn Trai Cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du).

Vào thời điểm Nam Sơ 16 tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.