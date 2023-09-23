Trương Tịnh Nghi chính thức 'thay thế' Tống Tổ Nhi để 'thành đôi' với Chu Dực Nhiên trong Hoán Vũ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoán Vũ do Tencent sản xuất, chế tác Dương Hiểu Bồi đã chính thức khai máy. Theo đó, đoàn phim cũng tung poster công bố nam nữ chính chính thức do Trương Tịnh Nghi và Chu Dực Nhiên đảm nhận.

Khi sự thật sáng tỏ, Thanh Vũ nhận thấy những bất công mà chị mình phải chịu, quyết tâm đòi lại công bằng nhưng lại vô tình gây mâu thuẫn với gia đình. Trong thời gian khó khăn nhất, Minh Thịnh luôn ở bên, âm thầm đồng hành, tin tưởng và động viên cô. Mọi việc dần tốt hơn, mối quan hệ gia đình được xoa dịu, Thanh Vũ đỗ vào trường đại học mà mình muốn. 4 năm sau, Thanh Vũ và Minh Thịnh tốt nghiệp và tìm thấy tình yêu ngọt ngào đã nảy nở.

Hoán Vũ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Sắc Tự. Nội dung kể về câu chuyện của nữ chính Kiều Thanh Vũ trên hành trình tìm hiểu và đòi lại công bằng cho chị gái đã qua đời. Trong quá trình đó, cô gặp rất nhiều khó khăn và nhận được sự giúp đỡ từ nam chính Minh Thịnh.

Trước đó, có thông tin vai nữ chính Kiều Thanh Vũ ban đầu vốn được nhắm tới Tống Tổ Nhi. Theo đó, nữ diễn viên đã được đạo diễn follow trên Weibo và thậm chí đã hoàn thành xong cả phần định trang. Tuy nhiên vì lùm xùm trốn thuế, vai diễn này đã nhanh chóng được chuyển sang cho Trương Tịnh Nghi để không làm chậm tiến độ dự án.

Trương Tịnh Nghi được khán giả xứ Trung chú ý đến với vai diễn đầy ấn tượng trong các phim như Nhất Kiến Khuynh Tâm, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau,... Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt người Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng vào cuối năm 2022, tên tuổi của Trương Tịnh Nghi được thăng hạng. Cô nàng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nàng tiểu hoa lứa sau 95.

Chu Dực Nhiên từng gây chú ý khi có màn hợp tác với 'đàn chị' Châu Tấn trong Tiểu Mẫn Gia. Đây là tác phẩm giúp anh khẳng định được năng lực khi không hề bị đuối sức dù phải diễn chung với Châu Tấn.

Mặc dù có nhiều vai diễn ấn tượng nhưng phải đến khi đóng chính trong Khi Anh Chạy Về Phía Em, Chu Dực Nhiên mới thật sự ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Sở hữu gương mặt sáng đậm chất nam chính thanh xuân vườn trường, Chu Dực Nhiên hứa hẹn sẽ trở thành một diễn viên tiềm năng trong tương lai.