Trần Mục Trì và Trương Tịnh Nghi được ủng hộ nên duyên trong dự án cổ trang Phong Hoa Kỳ Hữu Lục

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Phong Hoa Kỳ Hữu Lục (tên khác: Nhật Ký Sát Thủ Ngụy Tống) đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, nam nữ chính được nhắm tới sẽ do Trần Mục Trì và Trương Tịnh Nghi đảm nhận.

Được biết, Phong Hoa Kỳ Hữu Lục là dự án cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ Thích Khách Đại Tống của tác giả Tụ Đường. Bộ phim sẽ do nền tảng Youku sản xuất, đạo diễn phim Vân Chi Vũ cầm trịch. Dự án có khoảng 36 tập và dự kiến khởi quay vào quý 4 năm nay.

Nhiều khán giả vô cùng ủng hộ Trần Mục Trì và Trương Tịnh Nghi ‘nên duyên’ trong dự án Phong Hoa Kỳ Hữu Lục. Theo đó, cả 2 đều sở hữu visual mãn nhãn cùng diễn xuất khá tốt. Hứa hẹn sẽ tạo nên chemistry bùng nổ khi lên sóng.

Trần Mục Trì gây chú ý gần đây với các dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Anh chàng có ngoại hình rắn rỏi, đôi mắt cuốn hút, được gọi là ‘tiểu Bành Vu Yến’. Với vai diễn thái tử Ân Giao trong bom tấn điện ảnh Phong Thần Tam Bộ Khúc, anh chàng được đánh giá cao về nhan sắc lẫn diễn xuất. Đây cũng là tác phẩm đầu tay đánh dấu bước chân vào giới nghệ thuật của Trần Mục Trì.

Số lượng phim của Trần Mục Trì không nhiều trong đó có phim chuyển thể đam mỹ Sơn Hà Biểu Lý khó lên sóng do lệnh cấm. Tuy nhiên, anh chàng được biết đến nhiều với vai diễn hoàng tử ma giới Trào Phong si tình trong phim Tinh Lạc Ngưng Thành Đường vừa lên sóng vào đầu năm 2023.

Trương Tịnh Nghi được khán giả xứ Trung chú ý đến với vai diễn đầy ấn tượng trong các phim như Nhất Kiến Khuynh Tâm, Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau,... Cô trực thuộc Đông Thân Vị Lai - công ty quản lý văn hóa do Trần Khôn và Châu Tấn cùng hợp tác thành lập. Có thể nói, Châu Tấn đã dìu dắt người Trương Tịnh Nghi từ những bước đi đầu tiên của sự nghiệp.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa lên sóng vào cuối năm 2022, tên tuổi của Trương Tịnh Nghi được thăng hạng. Cô nàng nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những nàng tiểu hoa lứa sau 95.