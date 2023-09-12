Sau scandal trốn thuế, Tống Tổ Nhi bị Trương Tịnh Nghi thay thế trong dự án Hoán Vũ

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Tịnh Nghi sẽ thay thế Tống Tổ Nhi vào vai nữ chính trong dự án Hoán Vũ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Hoán Vũ do Tencent sản xuất, chế tác Dương Hiểu Bồi đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, đoàn phim đang nhắm tới Trương Tịnh Nghi và Chu Dực Nhiên đóng chính trong dự án này.

Trước đó, dự án Hoán Vũ ấn định Tống Tổ Nhi đóng vai nữ chính. Tuy nhiên, vì nữ diễn viên bị tố trốn thuế và hiện tại vẫn không tung ra được bằng chứng minh oan nên nhiều dự án sắp lên sóng và vừa quay xong của cô đều có nguy cơ bị xếp kho vĩnh viễn. Chính vì thế, Trương Tịnh Nghi được chọn thay thế Tống Tổ Nhi đóng vai nữ chính cho dự án Hoán Vũ.

Bên cạnh đó, trước khi có thông tin đóng chính Hoán Vũ, Trương Tịnh Nghi từng được ấn định đóng chính cho dự án Nhật Ký Sát Thủ Tống Giả cùng Trần Mục Trì. Tuy nhiên, fan hâm mộ của cô nàng đã kịch liệt phản đối vì dự án Nhật Ký Sát Thủ Tống Giả do Quách Kính Minh làm đạo diễn.

Được biết, sau khi bộ phim Vân Chi Vũ do Quách Kính Minh làm đạo diễn lên sóng đã lộ rõ thói quen 'dìm chính nâng phụ' của vị đạo diễn này. Phim của vị đạo diễn này thường có thiết lập và những cảnh quay đắt giá của nhân vật phụ, trong khi nhân vật chính mờ nhạt, khó gây ấn tượng. Đó là lý do fan của Trương Tịnh Nghi không muốn idol dành thời gian để quay một bộ phim mà kết quả nhận lại chẳng ra gì. Chính vì thế, thông tin Trương Tịnh Nghi đóng chính Hoán Vũ khiến khán giả vô cùng phấn khởi.

Tống Tổ Nhi và Chu Dực Nhiên từ 'chị - em' hóa 'couple' trong một dự án thanh xuân, netizen đồng loạt phản đối Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án thanh xuân có tên Hoán Vũ đang có kế hoạch khởi quay. Theo đó, đoàn phim đang nhắm tới Tống Tổ Nhi và Chu Dực Nhiên đóng chính trong dự án này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-scandal-tron-thue-tong-to-nhi-bi-truong-tinh-nghi-thay-the-trong-du-an-hoan-vu-616000.html