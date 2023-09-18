Trương Tịnh Nghi gặp rắc rối vì một việc liên quan đến đạo diễn của phim Vân Chi Vũ

Sao quốc tế 18/09/2023 13:02

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Tịnh Nghi bất ngờ gặp rắc rối vì một việc liên quan đến đạo diễn của phim Vân Chi Vũ.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Trương Tịnh Nghi sẽ vào phim trường dự án Nguỵ Tống Sát Thủ Nhật Chí do Quách Kính Minh làm đạo diễn vào tháng 12 sau khi quay xong dự án Hoán Vũ. Thông tin này khiến nhiều fan hâm mộ của Trương Tịnh Nghi vô cùng bức xúc.

Trương Tịnh Nghi gặp rắc rối vì một việc liên quan đến đạo diễn của phim Vân Chi Vũ - Ảnh 1

Nguyên nhân xuất phát từ scandal của đạo diễn Quách Kính Minh thời gian gần đây. Cụ thể, đạo diễn Quách Kính Minh đã nhận về ‘gạch đá’ từ cộng đồng mạng sau khi dự án Vân Chi Vũ kết thúc.

Theo đó, bộ phim Vân Chi Vũ sau khi mở fasttrack chiếu đến đại kết cục theo hướng Open Ending (Kết thúc mở) dành cho nam nữ chính khiến dân tình bức xúc. Không những thế, diễn biến của bộ phim đã lộ rõ thói quen 'dìm chính nâng phụ' của vị đạo diễn này. Phim của vị đạo diễn này thường có thiết lập và những cảnh quay đắt giá dành cho nhân vật phụ, trong khi nhân vật chính mờ nhạt, khó gây ấn tượng.

Trương Tịnh Nghi gặp rắc rối vì một việc liên quan đến đạo diễn của phim Vân Chi Vũ - Ảnh 2Trương Tịnh Nghi gặp rắc rối vì một việc liên quan đến đạo diễn của phim Vân Chi Vũ - Ảnh 3

Chính vì lo lắng cho sự an nguy của Trương Tịnh Nghi sẽ bị dàn diễn viên phụ ‘dìm hàng’ nên fan của cô nàng quyết liệt phản đối idol bỏ ra thời gian để quay một bộ phim mà kết quả nhận lại chẳng ra gì.

Trương Tịnh Nghi gặp rắc rối vì một việc liên quan đến đạo diễn của phim Vân Chi Vũ - Ảnh 4

Tuy nhiên, có thông tin Trương Tịnh Nghi đã kí hợp đồng tham gia dự án Nguỵ Tống Sát Thủ Nhật Chí do Quách Kính Minh làm đạo diễn nên không thể không quay được. Điều này khiến nhiều khán giả vô cùng bức xúc. Tuy nhiên, một số khác lại cho rằng thông tin này chỉ là lời đồn nên phải chờ sự xác nhận chính thức từ phía Trương Tịnh Nghi và đoàn phim thì mới kết luận được.

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