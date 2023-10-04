Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn

Sao quốc tế 04/10/2023 09:06

Mới đây, Trương Tịnh Nghi đã tung ra bộ ảnh tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trương Tịnh Nghi khi cosplay thành nhân vật Nam Sơ do chính mình thủ vai trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa. Dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng, ăn diện đơn giản nhưng vẫn khiến dân tình không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc không tì vết của cô nàng.

Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 1Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 2Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 3Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 4Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 5Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 6Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 7

Được biết, trong bộ phim Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, Trương Tịnh Nghi thủ vai Nam Sơ - một vũ công chuyên nghiệp. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung kể về Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn Công Bạn Trai Cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du).

Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 8

Vào thời điểm Nam Sơ 16 tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.

Ban đầu, vai diễn được đánh giá là vừa sức với Trương Tịnh Nghi vì có có nét diễn phù hợp với những vai nữ tính, nhẹ nhàng. Tuy nhiên, khi lên sóng, cô nàng nhận về nhiều chỉ trích vì phá hỏng hình tượng nhân vật.

Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 9

Cụ thể, nhiều khán giả không hài lòng về cảnh múa của Trương Tịnh Nghi.Không ít bình luận công kích nữ diễn viên khi cho rằng cô đang tập dưỡng sinh chứ không phải múa. Những động tác múa của nữ diễn viên bị đánh giá thô, kém mềm mại, cứng nên không phù hợp với hình tượng một vũ công chuyên nghiệp.

Trương Tịnh Nghi tái hiện lại vai diễn trong Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa, nhan sắc không tì vết khiến netizen mê mẩn - Ảnh 10

Ngoài ra, khán giả còn chê ngoại hình của Trương Tịnh Nghi khá nhỏ con, không toát lên được cốt cách của nhân vật mà cô được giao. Đặc biệt, theo nguyên tác, vai diễn này là một nữ minh tinh được săn đón. Tuy nhiên, so với dáng vóc, nét diễn của Trương Tịnh Nghi đã bị chê bai thậm tệ.

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt khoảnh khắc của Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du ngọt ngào 'tràn màn hình' trong bộ ảnh quảng bá Anh Ấy Bước Ra Từ Ánh Lửa.

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