Nhan sắc già nua đến khó tin của nữ diễn viên xinh đẹp nhất Cbiz

Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Sinh năm 1997, cô thành danh từ khá sớm. Nhiều năm liên tiếp, Quan Hiểu Đồng được gọi với cái tên “con gái quốc dân”. Năm 2016 và 2019, cô lọt top Tứ tiểu hoa đán do đài CCTV6 bình chọn. Năm 2016, Quan Hiểu Đồng cùng Trịnh Sảng, Dương Tử, Châu Đông Vũ cũng là Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X do Nam Đô bình chọn.

Quan Hiểu Đồng được đánh giá là một trong những ngôi sao triển vọng nhất của Cbiz

Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng có cơ hội tham gia diễn xuất từ khi còn khá nhỏ. Từ đó đến nay, cô đã tham gia rất nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình. Nhiều người tin tưởng rằng với nhan sắc và kinh nghiệm diễn xuất của mình trong tương lai Quan Hiểu Đồng sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hoa ngữ.