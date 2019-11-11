Nhan sắc già nua đến khó tin của nữ diễn viên xinh đẹp nhất Cbiz

Sao quốc tế 11/11/2019 17:06

Dù mới 22 tuổi nhưng những hình ảnh mới nhất của Quan Hiểu Đồng khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi nhan sắc già nua.

Quan Hiểu Đồng là nữ diễn viên nổi tiếng Trung Quốc. Sinh năm 1997, cô thành danh từ khá sớm. Nhiều năm liên tiếp, Quan Hiểu Đồng được gọi với cái tên “con gái quốc dân”. Năm 2016 và 2019, cô lọt top Tứ tiểu hoa đán do đài CCTV6 bình chọn. Năm 2016, Quan Hiểu Đồng cùng Trịnh Sảng, Dương Tử, Châu Đông Vũ cũng là Tứ tiểu hoa đán thế hệ 9X do Nam Đô bình chọn.

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Quan Hiểu Đồng được đánh giá là một trong những ngôi sao triển vọng nhất của Cbiz

Được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Quan Hiểu Đồng có cơ hội tham gia diễn xuất từ khi còn khá nhỏ. Từ đó đến nay, cô đã tham gia rất nhiều vai diễn điện ảnh và truyền hình. Nhiều người tin tưởng rằng với nhan sắc và kinh nghiệm diễn xuất của mình trong tương lai Quan Hiểu Đồng sẽ trở thành một trong những nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu Hoa ngữ.

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Những hình ảnh mới nhất của Quan Hiểu Đồng khiến không ít người thất vọng
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Đôi mắt thâm quầng của Quan Hiểu Đồng khiến cô khá mệt mỏi
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Hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của bạn gái Lộc Hàm khiến nhiều người thất vọng
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Mặc dù chỉ mới 22 tuổi nhưng nhìn những tấm hình này, nhiều người cho rằng cô đã hơn 30 tuổi

Bên cạnh thành công về sự nghiệp, thời gian gần đây Quan Hiểu Đồng khá chú trọng về phong cách thời trang. Mỗi khi tham gia sự kiện lớn, cô đều là người nổi bật nhất và được truyền thông săn đón. Nhan sắc của nữ diễn viên họ Quan ngày càng thăng hạng sau khi chính thức công khai hẹn hò với nam ca sĩ Lộc Hàm.

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Những tấm hình đã được chỉnh sửa của Quan Hiểu Đồng khác xa so với hình thực tế

Vậy nhưng, những hình ảnh mới nhất của Quan Hiểu Đồng vừa được đăng tải đã gây nhiều tranh cãi. Trong những tấm hình này, Quan Hiểu Đồng trông khá tiều tụy và già nua. Thậm chí, có người còn cho rằng nếu không biết tuổi thật của bạn gái Lộc Hàm, họ sẽ nghĩ rằng cô phải hơn 30 tuổi. Nhiều người tỏ ra ngỡ ngàng khi một diễn viên được xem là “quốc bảo” của Cbiz lại tiều tụy đến mức này.

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Từ khóa:   Lộc Hàm bạn gái Lộc Hàm sao hoa ngữ

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