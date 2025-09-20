Nam nhạc sĩ cùng vợ và con gái riêng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay tại rừng rậm ở Franklin, Bắc Carolina.

Ngày 19/9, Đại sảnh danh vọng các nhạc sĩ Nashville (Nashville Songwriters Hall of Fame) báo tin buồn nhạc sĩ nhạc đồng quê từng đoạt giải Grammy Brett James qua đời ở tuổi 57 trong vụ tai nạn máy bay vào một ngày trước đó.

Theo FlightAware (trang web theo dõi chuyến bay) và tuyên bố từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay Cirrus SR22T được đăng ký dưới tên James, Brett Cornelius, rơi xuống cánh đồng trống ở Franklin, Bắc Carolina, vào chiều 18/9 (giờ địa phương). Trước đó, nó cất cánh từ sân bay John C. Tune ở Nashville (tiểu bang tiểu bang Tennessee).

FAA cho biết 3 người trên máy bay, bao gồm 1 phi công và 2 hành khách, đều thiệt mạng. Daily Mail sau đó xác nhận danh tính nạn nhân là James, vợ Melody Wilson (59 tuổi) và con gái riêng của bà, Meryl Maxwell Wilson (28 tuổi).

Theo CNN, chiếc máy bay lao xuống cánh đồng gần trường tiểu học Iotla Valley vào khoảng 15h, lúc học sinh chuẩn bị tan trường. Người phát ngôn của trường cho biết không có học sinh hay giáo viên nào bị thương.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Là một nhạc sĩ kỳ cựu, James được biết đến với vai trò đồng sáng tác bài hát Jesus, Take the Wheel, do Carrie Underwood trình bày và giành giải Grammy cho ca khúc nhạc đồng quê hay nhất năm 2006.

Brett James (sinh năm 1968) có hơn 500 bài hát được các nghệ sĩ thu âm. Những người từng cộng tác với anh bao gồm Faith Kill, Luke Bryan, Keith Urban, Kelly Clarkson, Meghan Trainor và Nick Jonas…

Thương tiếc sự ra đi của James, Underwood viết: “Có những điều thật khó hiểu. Sự mất mát của Brett James đối với gia đình, bạn bè và cộng đồng người yêu nhạc lớn lao đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Sự ra đi của Brett để lại một khoảng trống trong mỗi chúng ta mà tôi sợ rằng sẽ không bao giờ biến mất”.

