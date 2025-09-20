Nhạc sĩ nổi tiếng cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay

Sao quốc tế 20/09/2025 13:50

Nam nhạc sĩ cùng vợ và con gái riêng qua đời trong một vụ tai nạn máy bay tại rừng rậm ở Franklin, Bắc Carolina.

Ngày 19/9, Đại sảnh danh vọng các nhạc sĩ Nashville (Nashville Songwriters Hall of Fame) báo tin buồn nhạc sĩ nhạc đồng quê từng đoạt giải Grammy Brett James qua đời ở tuổi 57 trong vụ tai nạn máy bay vào một ngày trước đó.

Theo FlightAware (trang web theo dõi chuyến bay) và tuyên bố từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay Cirrus SR22T được đăng ký dưới tên James, Brett Cornelius, rơi xuống cánh đồng trống ở Franklin, Bắc Carolina, vào chiều 18/9 (giờ địa phương). Trước đó, nó cất cánh từ sân bay John C. Tune ở Nashville (tiểu bang tiểu bang Tennessee).

FAA cho biết 3 người trên máy bay, bao gồm 1 phi công và 2 hành khách, đều thiệt mạng. Daily Mail sau đó xác nhận danh tính nạn nhân là James, vợ Melody Wilson (59 tuổi) và con gái riêng của bà, Meryl Maxwell Wilson (28 tuổi).

Nhạc sĩ nổi tiếng cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn máy bay - Ảnh: WLOS

Theo CNN, chiếc máy bay lao xuống cánh đồng gần trường tiểu học Iotla Valley vào khoảng 15h, lúc học sinh chuẩn bị tan trường. Người phát ngôn của trường cho biết không có học sinh hay giáo viên nào bị thương.

FAA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Nhạc sĩ nổi tiếng cùng vợ con tử vong trong vụ tai nạn máy bay - Ảnh 2
Nam nhạc sĩ Brett James.

Là một nhạc sĩ kỳ cựu, James được biết đến với vai trò đồng sáng tác bài hát Jesus, Take the Wheel, do Carrie Underwood trình bày và giành giải Grammy cho ca khúc nhạc đồng quê hay nhất năm 2006.

Brett James (sinh năm 1968) có hơn 500 bài hát được các nghệ sĩ thu âm. Những người từng cộng tác với anh bao gồm Faith Kill, Luke Bryan, Keith Urban, Kelly Clarkson, Meghan Trainor và Nick Jonas…

Thương tiếc sự ra đi của James, Underwood viết: “Có những điều thật khó hiểu. Sự mất mát của Brett James đối với gia đình, bạn bè và cộng đồng người yêu nhạc lớn lao đến nỗi không thể diễn tả thành lời. Sự ra đi của Brett để lại một khoảng trống trong mỗi chúng ta mà tôi sợ rằng sẽ không bao giờ biến mất”.

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Nhà làm phim nổi tiếng Hong Kong Vương Tinh gần đây ra mắt kênh YouTube cá nhân chuyên về lịch sử điện ảnh Hong Kong.

Xem thêm
Từ khóa:   Brett James Brett James qua đời tai nạn máy bay Brett James vợ con nhạc sĩ Brett James

TIN LIÊN QUAN

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền?

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Cô gái 'gây sốt' vì giống hệt Lưu Diệc Phi, nhưng gặp rắc rối vì điều này

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

Không đeo nhẫn cưới, con gái vua sòng bài hôn nhân rạn nứt với Đậu Kiêu?

TIN MỚI NHẤT

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Đúng hôm nay, thứ Bảy 20/9/2025, 3 con giáp được cát tinh phù hộ, tiền 'rớt trúng vai', tài lộc tăng vun vút, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

Hoa hậu H’Hen Niê hạnh phúc đón con gái đầu lòng, chồng bật khóc trong phòng sinh

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (20/9/2025), 3 con giáp được Trời thương Phật độ, vận đỏ như son, mua nhà tậu xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xa Thi Mạn thừa nhận mẹ đang chống chọi căn bệnh ung thư

Xa Thi Mạn thừa nhận mẹ đang chống chọi căn bệnh ung thư

Lấy chồng đại gia, nữ diễn viên Lý Gia Hân được chu cấp hơn 678 triệu đồng mỗi tháng

Lấy chồng đại gia, nữ diễn viên Lý Gia Hân được chu cấp hơn 678 triệu đồng mỗi tháng

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

Cuộc sống của Chung Hân Đồng sau bê bối lộ ảnh nóng

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền?

'Tượng đài nhan sắc Hong Kong' Trương Mạn Ngọc từng bị lừa tình, mất sạch tiền?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Vì sao Vương Hạc Đệ rút lui khỏi vị trí giám khảo một cuộc thi ẩm thực?

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong

Xôn xao clip nam diễn viên Vu Mông Lung kêu cứu thảm thiết trước khi tử vong