Ngôi sao 'Cơn lốc tình yêu' Từ Nhược Tuyên trước khi ly hôn: Nuôi 2 con riêng, gồng gánh số nợ lên đến nghìn tỷ thay chồng

Vào ngày 10/12, Nhược Tuyên và chồng cũ cùng ra thông cáo cho biết hai người đã hoàn tất thủ tục, không còn quan hệ vợ chồng. Cả hai cùng gánh trách nhiệm nuôi con trai. Để tránh ảnh hưởng gia đình đôi bên, hạn chế tổn thương cho con, sau này, Nhược Tuyên và Lý Vân Phong sẽ giữ im lặng về việc hôn nhân tan vỡ.

Nguồn tin của HK01 cho biết vợ chồng chia tay vì không hợp tính cách, họ ít gặp nhau do Nhược Tuyên làm việc ở Đài Loan còn Lý Vân Phong sống ở Singapore. Con trai của họ tiếp tục ở Singapore học tập.

Cả hai cảm ơn nhau về chín năm gắn bó, cùng trưởng thành: "Chúng tôi đã cố hết sức nhưng không thể thay đổi những khác biệt của nhau. Chúng tôi quyết định chia tay sau khi đã trao đổi, cân nhắc kỹ lưỡng. Đây là quyết định khó nhất nhưng phù hợp nhất cho cả hai".

Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong lộ dấu hiệu rạn nứt từ tháng 9/2022. Thời điểm đó, doanh nhân người Singapore ngừng tương tác thân mật với người vợ nghệ sĩ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của báo giới Đài Loan, cả hai đã ly thân từ trước đó. Lý Vân Phong nhiều lần thuyết phục vợ sang Singapore để hàn gắn tình cảm, nhưng anh bị Từ Nhược Tuyên từ chối vì cô muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và sống gần cha mẹ già tại Đài Loan (Trung Quốc). Vụ ly hôn của Từ Nhược Tuyên nhanh chóng chiếm sóng mạng xã hội Trung Quốc.

Theo Sina, Từ Nhược Tuyên yêu Lý Vân Phong ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bất chấp ông trùm vận tải biển người Singapore từng có một đời vợ và 2 con riêng, nữ diễn viên vẫn muốn gả cho Lý Vân Phong.

Kể cả khi Lý Vân Phong đứng trên bờ vực phá sản, mắc khoản nợ lên đến 5,6 tỷ TWD (khoảng 4.000 tỷ đồng) vào năm 2016, Từ Nhược Tuyên vẫn chọn sát cánh bên chồng. Đứng trước cảnh ngộ khó khăn của Lý Vân Phong, sao nữ này chấp nhận quay trở lại giới giải trí đóng phim, ca hát để kiếm tiền giúp chồng trả nợ.

Truyền thông Đài Loan cho biết Từ Nhược Tuyên phải nuôi dạy, chăm sóc hai con riêng của Lý Vân Phong sau ngày cưới. Mất nhiều năm, nữ diễn viên mới được các con của chồng chấp nhận. Cô rất áp lực trong việc đối đãi, dạy bảo hai con gái riêng của Lý Vân Phong.

Nữ diễn viên sợ mang tiếng mẹ kế ngược đãi con chồng. Sau khi sinh con trai, cô từng bị cư dân mạng chỉ trích chỉ thương con ruột, lạnh lùng bỏ mặc con riêng. Nguyên nhân chỉ vì Từ Nhược Tuyên dừng chia sẻ hình ảnh hai con gái của chồng lên mạng xã hội.

Điều này khiến Từ Nhược Tuyên - một người luôn hết lòng, xem các con riêng của chồng như con ruột - bị tổn thương tâm lý. Giải thích với Sina, Từ Nhược Tuyên từng cho biết không đăng ảnh con riêng vì hai bé đã lớn, cần đảm bảo sự riêng tư trong cuộc sống. Minh tinh này khẳng định chưa từng phân biệt con riêng con chung, đã là con thì cô đều thương yêu như nhau.

Không chỉ vậy, Từ Nhược Tuyên còn đánh đổi sức khỏe để sinh cho Lý Vân Phong một đứa con. Cô chấp nhận rủi ro tính mạng có thể xảy ra để mang thai ở tuổi 40. Trên truyền thông, Từ Nhược Tuyên từng chia sẻ hành trình làm mẹ gian truân của mình.

Cô cho biết đã tiêm 300 mũi, mỗi ngày uống 13 viên thuốc và nằm một chỗ trên giường 162 ngày để giữ con đầu lòng. Vì nằm quá lâu không vận động, Từ Nhược Tuyên bị teo cơ. Sau khi sinh, cô phải tập vật lý trị liệu thời gian dài mới có thể đi lại.