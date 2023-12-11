Gần 1 thập kỷ bên nhau, Từ Nhược Tuyên bất ngờ tuyên bố ly hôn chồng doanh nhân, dòng trạng thái chia sẻ trước đó như một dự báo

9 năm về chung một nhà, Từ Nhược Tuyên đã phải hy sinh rất nhiều để xây dựng và giữ gìn tổ ấm với doanh nhân Lý Vân Phong, nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng đã kết thúc. Đây thật sự là thông tin chấn động làng giải trí Hoa ngữ.

Ngày 10/12, QQ đưa tin Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong - ông trùm vận tải biển người Singapore - thông báo cuộc hôn nhân của họ đã đi đến hồi kết. Nữ diễn viên và chồng đã hoàn tất thủ tục ly dị. Họ quyết định chấm dứt vì không thể vượt qua những khác biệt trong tính cách, công việc. Từ Nhược Tuyên chính thức ly hôn chồng doanh nhân sau 9 năm chung sống. Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong sẽ cùng chăm lo nuôi dưỡng con trai. Cả hai muốn hạn chế tổn thương cho cậu bé, không muốn làm ảnh hưởng tới cả hai bên. Hậu ly hôn, họ sẽ giữ im lặng về việc cuộc hôn nhân tan vỡ này. Ngoài ra, hai người cũng cảm ơn nhau vì 9 năm gắn bó, cùng nhau trưởng thành.

Trong tuyên bố chung, Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong chia sẻ: "Đây là quyết định đầy khó khăn, có thể mang đến tổn thương cho con trai chúng tôi. Tuy nhiên, đây cũng là lựa chọn phù hợp nhất cho chúng tôi ở thời điểm hiện tại. Chúng tôi biết ơn sự chia sẻ, cống hiến và trưởng thành của nhau trong chặng đường 9 năm hôn nhân. Thật đáng tiếc khi chúng tôi đã cố gắng nhưng vẫn không thể cùng nhau vượt qua khó khăn. Dù không thể tay trong tay tiến về phía trước nhưng chúng tôi vẫn dành tình yêu, sự bảo vệ tuyệt đối với người mình yêu thương nhất và hai bên gia đình". Cả 2 sẽ cùng chăm lo nuôi dưỡng con trai và hạn chế tổn thương cho cậu bé. Tin tức Từ Nhược Tuyên đường ai nấy đi với chồng doanh nhân hiện gây chấn động dư luận Đài Loan (Trung Quốc). Có thông tin cho biết vợ chồng Từ Nhược Tuyên ly hôn vì không hợp tính cách. Cả hai ít gặp nhau vì nữ diễn viên làm việc chủ yếu ở quê nhà xứ Đài trong khi Lý Vân Phong sống và làm việc ở Singapore. Ngoài ra, con trai của hai người học tập cũng ở Singapore.

Cách đây không lâu, Từ Nhược Tuyên có chia sẻ ngắn gọn trên trang cá nhân khiến nhiều người tò mò. Cô viết: "Tôi không vui, bạn thì sao?". Không ngờ chỉ vài ngày sau cô tuyên bố ly hôn với chồng doanh nhân. Có thể nói dòng trạng thái của cô chính là ám chỉ chuyện này. Trước khi kết hôn, Lý Vân Phong đã có 2 con gái riêng, sau kết hôn anh ta lại kinh doanh thua lỗ, đứng trên bờ vực phá sản. Năm 2014, Từ Nhược Tuyên kết hôn Lý Vân Phong, ông trùm vận tải biển người Singapore từng có một đời vợ và 2 con riêng. Họ được cho là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, nhưng sau khi cưới nhau, cuộc sống hôn nhân của người đẹp xứ Đài gặp nhiều biến cố. Không lâu sau ngày cưới, Lý Vân Phong kinh doanh thua lỗ, đứng trên bờ vực phá sản. Vì cứu chồng, Từ Nhược Tuyên phải quay lại showbiz, làm việc cật lực để kiếm tiền. Cô cũng gặp nhiều khó khăn trong việc mang thai và sinh con. Từ Nhược Tuyên cũng gặp nhiều khó khăn trong việc mang thai và sinh con. Theo Sina, Từ Nhược Tuyên và Lý Vân Phong lộ dấu hiệu rạn nứt từ tháng 9/2022. Thời điểm đó, doanh nhân người Singapore ngừng tương tác thân mật với người vợ nghệ sĩ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu của báo giới Đài Loan, cả hai đã ly thân từ trước đó. Từ Nhược Tuyên nổi tiếng trong làng giải trí Đài Loan bởi vẻ đẹp ngọt ngào, nữ tính. Các bộ phim nổi tiếng của cô gồm Cơn lốc tình yêu, Phi thành vật nhiễu, Toàn thành nhiệt luyến... Năm 2021, danh tiếng của Từ Nhược Tuyên lao đao vì vướng tin ngoại tình với ca sĩ Vương Lực Hoành. Năm 2021, danh tiếng của Từ Nhược Tuyên lao đao. Cô bị khán giả tẩy chay vì vướng tin ngoại tình với ca sĩ Vương Lực Hoành. Vụ việc xuất phát từ khi Lý Tịnh Lôi, vợ của Vương Lực Hoành đăng tâm thư tiết lộ cuộc sống thác loạn và cách đối xử tệ bạc của anh với vợ con trong 8 năm chung sống. Năm 2022, Từ Nhược Tuyên cũng xác nhận cắt đứt mối quan hệ với Vương Lực Hoành sau nhiều tổn thương. Chia sẻ với truyền thông, Từ Nhược Tuyên giải thích, cách hành xử của nam ca sĩ khi scandal bùng nổ khiến Từ Nhược Tuyên thất vọng. Chỉ đến khi chồng và đồng nghiệp trong giới lên tiếng bênh vực, Từ Nhược Tuyên mới được "giải oan", được quay lại hoạt động nghệ thuật.

Từ Nhược Tuyên từng bị sao nam sàm sỡ ngay trên phim trường Từ Nhược Tuyên chia sẻ từng là nạn nhân của hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục bởi đồng nghiệp khác giới trên phim trường.

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