Hành động của nam diễn viên trẻ bị chỉ trích dữ dội vì nghi vấn "cọ nhiệt" Lưu Thi Thi để nổi tiếng.

Mới đây, nam diễn viên Thường Hoa Sâm đã có hành động gây bức xúc, cộng đồng mạng chỉ trích dữ dội vì nghi vấn "cọ nhiệt" Lưu Thi Thi để nổi tiếng. Cụ thể, gần đây, Thường Hoa Sâm đã đăng tải bức ảnh chỉ có anh và bà xã Ngô Kỳ Long lên trang cá nhân vào lúc nửa đêm. Thường Hoa Sâm đã đăng tải bức ảnh chỉ có anh và bà xã Ngô Kỳ Long gây tranh cãi, dù sau đó có thay bằng hình khác nhưng cộng đồng mạng vô cùng bức xúc. Theo Sinchew, cộng đồng fan tiểu hoa đán họ Lưu đang vô cùng bức xúc với nam thần tượng Thường Hoa Sâm. Vì đây là một bức ảnh chụp tập thể của dàn nghệ sĩ tham dự một sự kiện thương mại. Thay vì đăng toàn bộ bức ảnh, Thường Hoa Sâm chỉ zoom vào mỗi mình và đàn chị. Sau vài phút đăng lên, nam nghệ sĩ trẻ này xóa bỏ, thay bằng một bức ảnh khác.

Hành động của Thường Hoa Sâm bị người hâm mộ Lưu Thi Thi chỉ trích dữ dội. Họ cho rằng động thái mập mờ của nam diễn viên này có thể khiến Lưu Thi Thi dính tin đồn không hay, nhất là khi người đẹp Bộ Bộ Kinh Tâm đang vướng nghi vấn ly hôn tài tử Ngô Kỳ Long. Nhiều ý kiến cũng cho rằng Thường Hoa Sâm cố tình "ké fame" đàn chị. Không những vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng Thường Hoa Sâm cố tình "ké fame" đàn chị để gây chú ý. Nhiều khán giả để lại bình luận chỉ trích hành động kém duyên của nam diễn viên. Gần đây, bộ phim Nhất Niệm Quan Sơn mà anh hợp tác với Lưu Thi Thi đang lên sóng ở Trung Quốc. Trong phim, Thường Hoa Sâm đóng vai phụ đồ đệ của nhân vật của Lưu Thi Thi thủ diễn. Tuy nhiên, ngoài đời, mối quan hệ của cả hai không quá thân thiết để có hành động đó.

Thường Hoa Sâm đóng vai phụ đồ đệ của nhân vật của Lưu Thi Thi thủ diễn. Trước ồn ào nói trên, Thường Hoa Sâm chưa lên tiếng giải thích về hành động khó hiểu của mình. Nhưng dù có giải thích thì vì bất cứ lý do gì cũng khó lòng khiến cộng đồng fan của Lưu Thi Thi bỏ qua. Thường Hoa Sâm sinh ngày 06/09/1997 tại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Vào năm 2015, anh thi đỗ vào trường đại học khoa học và công nghệ điện tử Hàng Châu. Đến năm 2019, anh lần đầu tiên tham gia diễn xuất và đảm nhận vai diễn phụ Đinh Đinh trong bộ phim Thời Gian Để Anh Gặp Em của Lý Hoằng Nghị và chính thức đặt chân vào giới giải trí Hoa Ngữ từ đó. Thường Hoa Sâm sinh ngày 06/09/1997 tại tỉnh Sơn Đông Trung Quốc. Đến năm 2021, Thường Hoa Sâm tham gia chương trình thực tế mang tên "Thanh xuân có bạn mùa 3". Và trong năm 2022, là vai phụ trong Nhất Niệm Quan Sơn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám của xứ hoa ngữ như: Lưu Thi Thi, Lưu Vũ Ninh, Vương Nhất Triết..

Lưu Thi Thi chuẩn bị có đối thủ mới, vốn là ‘Mưu nữ lang’ đình đám, thực tích điện ảnh vượt trội Thời gian cuối năm 2023, hàng loạt phim truyền hình ra mắt, trong đó một bộ phim có “Mưu nữ lang” tham gia hứa hẹn sẽ làm nên chuyện và đe dọa Nhất Niệm Quan Sơn của Lưu Thi Thi.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giu-luc-luu-thi-thi-dinh-tin-don-ly-hon-nam-dong-nghiep-dang-anh-kem-duyen-gay-hieu-lam-cong-dong-mang-phan-no-vi-co-tinh-ke-fame-dan-chi-636397.html